El departament d’Educació treballa amb un total de set informes sobre el cas del suïcidi d'una adolescent a Sallent, entre els quals, la visió del propi alumnat del centre. Ho ha explicat el conseller del departament, Josep Gonzàlez-Cambray, en una resposta parlamentària al ple que se celebra aquest dijous al matí. A més, ha posat en relleu que «si d’alguna cosa ens ha de servir els fets dels darrers dies és per posar l’assetjament al centre del debat. El Govern ha de liderar i el cas de Sallent ha de servir per canviar la mirada sobre l’assetjament. Per això ens comprometem a liderar un canvi de mirada en la lluita contra l’assetjament. Igual com vam decidir en el seu moment que altres formes de violència no podien quedar invisibilitzades, no podíem fer veure que no les vèiem, amb l’assetjament ha de passar el mateix».

Ha estat davant una interpel·lació de la diputada Anna Grau, de Ciutadans, que li ha preguntat «quina part del fracàs de la societat sobre aquest cas creu que li correspon particularment a vostè?», i si s’havia plantejat dimitir arran dels fets ocorreguts a Sallent. Grau també li ha retret que, sota el punt de vista del seu grup, no s’ha treballat en la materialització de protocols efectius i aplicables per a la lluita contra l’assetjament escolar. Josep Gonzàlez-Cambray ha respost que a les escoles i instituts «hi ha assetjament i, malauradament, n’hi seguirà havent. Hi ha protocols, hi ha guies sobre el suïcidi, hi ha recursos amb centenars de centres que amb aquests recursos despleguen molt bons programes i recondueixen dia rere dia moltes situacions. I hem de seguir acompanyant aquells centres que hagin de seguir treballant en la lluita contra l’assetjament». Però també hi afegia que «no resoldrem el bullying només amb protocols i amb més recursos». I que el cas de Sallent fa veure que «ens cal canviar la mirada posant l’accent en la detecció. Hem d’obrir els ulls i mirar de cara l’assetjament a l’entorn educatiu, a l’entorn familiar i a tota la societat fora de l’escola». El conseller ha reiterat que en aquest cas concret de Sallent «anirem fins al final per aclarir els fets, per conèixer tot el que ha passat». I ha estat en aquest punt que ha concretat que «tenim obertes investigacions judicials amb els Mossos, i tenim oberta investigació amb el departament d’Educació. Del nostre departament la investigació inclou set informes: el de la inspecció educativa, el de la inspecció de serveis, informe de l’Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP), de la direcció, de la tutora, de la psicopedagoga, el de la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de violència (USAV), i també incorporem la mirada de l’alumnat a partir d’ara a tots els informes, a totes les investigacions. Un cop tinguem tots aquests informes els posarem en coneixement del jutjat». Prèviament, Josep Gonzàlez-Cambray, que d’entrada a reiterat davant la Cambra «el condol a la família de les víctimes, al centre i a tota la comunitat educativa», ha manifestat que des del seu departament i d’altres com el de Salut «el que fem és acompanyar el dol a l’alumnat i a la comunitat educativa i el seguirem acompanyant el temps que faci falta». En un sentit més general, ha expressat que «l’escola és el reflex de tota la societat, la salut mental ens ocupa i ens preocupa. El Govern està desplegant el Pacte Nacional de Salut Mental i amb Salut hem fet una enquesta amb més de 270.000 respostes per saber on estem en salut mental». Ha posat en relleu que «és un problema social, és un problema complex i multifactorial, com així ho assenyalen els experts».