El ple de l'Ajuntament de Sallent considera que el cas de les bessones que van precipitar-se d'un tercer pis suposa "un punt d'inflexió" per al municipi. Els tres partits polítics que conformen el plenari, ERC Sallent, Junts per Sallent i Fem Poble, van subscriure durant una declaració institucional aquest dimecres que “és moment de fer autocrítica, de reflexionar” sobre quins són els punts febles dels procediments establerts en casos com el d'ambdues germanes. Cal recordar que segons la família de l'adolescent que va morir, l'Alana -nom que els pares han demanat expressament que s’utilitzi per referir-s’hi en una carta-, la menor patia bullying al centre on estudiava, l'institut Llobregat de Sallent.

La declaració mostrar el suport del consistori a la família de les víctimes, la Leila i l'Alana. La mort de l'Alana, que havia manifestat la seva condició de noi trans i la seva voluntat de ser identificat com Iván, i la hospitalització de la Leila marquen un punt d’inflexió per al municipi, segons el plenari. Suposa “una nova visió i obre un nou escenari per a Sallent” i per a “les futures generacions”, van afirmar. En aquest sentit, el plenari va fer èmfasi en la necessitat de seguir treballant de manera transversal i integral amb “més recursos i més eines” per tal de poder afrontar “amb més garanties” qualsevol situació de risc.

La sessió va celebrar-se dues setmanes després d’aquest fet, i regidors van transmetre un missatge de suport, reflexió i consens polític a la població sallentina i a la comunitat educativa.