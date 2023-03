L’entitat gestora del centre residencial municipal Cal Jorba de Santpedor, Residència Tercera Edat L’Onada SL, assegura que la denuncia que la CUP del municipi ha presentat al Síndic de Greuges, on l’acusa de presumptes incompliments del contracte, conté «greus acusacions contra l’empresa que són absolutament falses».

En aquest sentit, assegura que «és completament fals» que la gestora no hagi presentat mai l’estat de comptes, «ja que compleix amb exactitud les obligacions que l’incumbeixen d’acord amb la documentació que regeix el contracte i, en aquest sentit, presenta anualment a l’Ajuntament els estats financers auditats de la concessió». De la mateixa manera, L’Onada subratlla que «no és cert» que no sigui possible conèixer els preus de les tarifes, tant públiques com privades, «atès que són publicades anualment per l’Ajuntament de Santpedor al Butlletí Oficial de la Província, juntament amb totes les ordenances fiscals municipals».

D’altra banda, la gestora també afirma que «és fals que l’entitat s’extralimiti en la prestació de serveis previstos al contracte de gestió de la residència i centre de dia Cal Jorba», tal com afirma la CUP, i que «l’entitat presta única i exclusivament els serveis que estan recollits en el marc del contracte» que vincula l’entitat amb l’Ajuntament. Igualment, diu, «és incert» que l’empresa «vulneri els drets laborals dels seus treballadors».

En relació a la pancarta que va col·locar la CUP la setmana passada en un edifici en obres de davant de la residència, la gestora nega que obligués a les persones treballadores del centre a despenjar-la, tal com sostenia la formació política, sinó que assegura que «van ser aquestes per voluntat i iniciativa pròpia les que van decidir despenjar-la», amb el consentiment del propietari del solar.