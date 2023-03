L'Ajuntament de Súria decretarà dos dies de dol per l'accident mortal d'aquest dijous a la mina de Cabanasses, on tres persones han quedat atrapades per un despreniment, dues d'elles estudiants de màster de la UPC de Manresa. L'alcalde de Súria, Albert Coberó, en declaracions a la premsa, ha dit que estan consternats pel fet i ha destacat la relació del municipi surienc amb les mines.

Coberó ha explicat que l'últim accident mortal a la mina de Súria va ser fa 10 anys i no ha volgut fer cap valoració sobre la seguretat de les instal•lacions fins que acabi la investigació. L'accident ha tingut lloc cap a 2/4 de 9 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra, que s'han afegit a les tasques de rescat dels cossos iniciades pel servei d'emergència de la pròpia mina. Es preveu que els treballs no siguin fàcils ni ràpids ja que cal assegurar l'espai de treball.