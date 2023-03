La població de Navàs està immersa en l’homenatge anual a la tradició vitivinícola del municipi que culmina aquest diumenge amb l’11a Mostra de Vins al Pla de les Alzines de Castelladral, juntament amb la tradicional arrossada d’aquest nucli, que arriba a la 38a edició. La diada començarà de bon matí amb la caminada popular, seguida de la fira artesana i agroalimentària i la mostra de vins del municipi de Navàs. A continuació, hi haurà ball folk amb la Diatònica i, per acabar, l’arrossada popular.

Les activitats van començar dimarts al Centre Enoturístic del Pla de Bages amb un tast de vins a càrrec de Josep Pelegrín, millor sommelier de Catalunya 2014 i 2015, d’Espanya 2016 i autor del llibre «Els vins del Pla de Bages». Aquest dijous van tenir lloc un dels actes més consolidats de la celebració com és del sopar maridatge al Teatre de Palà de Torroella que es va omplir amb més de 160 persones. Els assistents van poder gaudir d'un menú elaborat pel servei de càtering Les Alzines i maridat per Joan Soler, president de la DO Pla de Bages.

El maridatge de Palà és ja un clàssic de les cites gastronòmiques amb el vi com a protagonista, amb elaboradors de vins locals i restauradors que creuen en els productes de proximitat. En aquesta ocasió, es van poder conèixer les històries personals d’ Arcadi Vilà, Martí Just i Joan Fernández, Toni Martín i Josep M. Manubens, Marc Comaposada i Joan Escudé.