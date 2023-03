Súria homenatja els tres geòlegs morts en l'accident a la mina

Centenars de persones s'han reunit aquest migdia al voltant del monument al miner de Súria per homenatjar els tres geòlegs que van perdre la vida ahir en un accident a la mina de Súria. A la convocatòria hi han acudit companys miners, veïns de Súria, familiars de les víctimes i representants polítics en un acte solemne.

El president del comitè d'empresa, David Sibila, i el conseller delegat, Patricio Chacana, han tingut un record per les tres víctimes. Chacana també ha assegurat que posaran tot l'esforç i les ganes per fer la mina més segura i que aquest accident no sigui en va.

Posteriorment s'ha fet un minut de silenci acompanyat del Cant dels Ocells de Pau Casals que ha acabat amb crits de "visca els miners" i aplaudiments de tots els assistents. Els companys de la mina també han col•locat corones de flors al monument a la mineria.

"Avui no és el dia de treure valoracions de l'accident. Està sota investigació i no és el moment. Avui és dia de recordar i homenatjar els nostres companys", ha apuntat Sibila en una atenció als mitjans. El president del comitè ha explicat que "els treballadors estem afectats". "Eren tres companys joves, un d'ells becari que estava estudiant per guanyar-se la vida en aquest sector. Estem consternats i per això entenem que no és moment d'aprofundir gaire en l'accident", ha recalcat Sibila.