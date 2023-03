La carretera d’Artés a Calders reduirà el traçat amb una millora que començarà enguany

Fer el trajecte per la carretera B-431 entre Artés i Calders serà més curt i més segur d’aquí a un any i mig amb les millores del tram més sinuós que es preveuen iniciar aquesta tardor. El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha presentat aquest dimarts a Artés el projecte d’obres, que ja s’ha licitat, i que un cop en marxa tindran un període d’execució de 8 mesos.

La intervenció, valorada en 5,2 milions d’euros, es limitarà al traçat final de la carretera, íntegrament en territori del Bages i que és el que concentra més revolts. En concret, s’estén entre els punts quilomètrics 41, a la urbanització de Vista Pirineu, i 42,8, a l’entrada al nucli d’Artés, per on circulen 2.600 vehicles diaris. En total són 1,8 quilòmetres que després de les obres quedaran reduïts en un terç, fins a 1,2 perquè se suavitzaran els revolts més pronunciats que hi ha actualment, amb la qual cosa «també es reduirà el temps de desplaçament», ha destacat Fernàndez. Més enllà d’això, també es guanyarà en seguretat i en amplitud de calçada, que passarà dels 5,5 metres actuals, als 9, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada cadascun i dos vorals d’1 metre. Tot plegat, suposarà disposar «d’una carretera més ampla, més segura, amb distàncies més reduïdes, i amb un traçat menys sinuós», ha reblat Fernàndez.

La presentació del projecte s’ha fet en un dels extrems on s’actuarà, a la urbanització Vista Pirineu, amb presència dels alcaldes d’Artés, Enric Forcada, i Calders, Eduard Sànchez, a banda d’altres autoritats. Els dos batlles també s’han felicitat per l’anunci d’inici de les obres, reclamades per totes dues poblacions. En el cas d’Artés suposarà un apropament entre el nucli i la urbanització de Vista Pirineu, que pertany al municipi, «i això és bàsic juntament amb la millora de la seguretat», destacava Forcada. I és que l’accidentalitat en aquesta via és freqüent «sobretot quan plou», i la intervenció afavorirà la circulació tant dels turismes com també «dels vehicles pesants i dels busos escolars que venen de Calders i Monistrol de Calders». Igualment, es veu com una oportunitat «per generar més moviment al poble i al seu comerç», afegia Forcada. Al seu torn, Eduard Sànchez ha destacat que «és una obra molt esperada» per la quantitat de problemes que diu que genera a la circulació. «No són de gran impacte perquè no es pot córrer gaire, però hi ha molts accidents», i ara, aquesta millora «ens donarà molta més seguretat i tranquil·litat». A més, ara per ara és la prinipal via de comunicació de Calders i del Moianès en general amb l’eix transversal, i això la converteix en una carretera «essencial», afegia Sànchez.

El projecte preveu petits nous traçats que transcorreran molt en paral·lel a l’actual, si bé se n’allunyaran una mica més en aquells punts on hi hagi revolts més tancats per tal de poder-los suavitzar. Tenint en compte les característiques de la via, el conseller ja ha avançat que hi haurà afectacions del trànsit un cop comencin les obres, si bé encara no s’han concretat. De tota manera, «intentarem que l’impacte sigui el mínim possible i se n’informarà prèviament».

Pel que fa a la resta del traçat, entre la urbanització de Vista Pirineu i el nucli de Calders, per ara no hi ha prevista cap intervenció. Tanmateix, Fernàndez ha apuntat que «no ens volem limitar en aquest tram», però abans de definir possibles futures actuacions «cal un consens entre tots els agents del territori, i en això treballem».