L'actual alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit i Pujol, repetirà com a cap de llista per Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals del 28 de maig.

L'elecció, per unanimitat, ha tingut lloc durant la celebració d'una assemblea local de militants i simpatitzants que han fet confiança a Òrrit per continuar encapçalant el projecte republicà durant els pròxims quatre anys.

L'actual és el primer mandat íntegra que Domènec Òrrit ha estat al capdavant de l'Ajuntament de Castellnou, tot i que es va estrenar com a alcalde a la recta final de l'anterior, com a conseqüència de la trencadissa que durant la segona meitat d'aquella legislatura es va produir dins del grup socialista, que havia estat la força més votada i la que va agafar les regnes del consistori després dels comicis. Aquella crisis va culminar amb la dimissió del llavors alcalde pel PSC Francesc Martínez, que s'havia quedat en minoria, i en un ple celebrat l'abril del 2018 per al seu relleu va sortir escollit Domènec Òrrit. Era el primer cop en l'actual etapa democràtica que Castellnou tenia un batlle d'ERC.

A les eleccions del 2019 va poder revalidar directament l'alcaldia després del pas per les urnes, ja que va assolir la majoria absoluta amb un total de cinc dels vuit regidors del consistori.

Després de ser escollit novament com a candidat (serà el tercer cop), Òrrit es mostrava agraït per la confiança dipositada per la militància republicana i ha assegurat que torna a fer el pas de presentar-se acompanyat d'un equip de persones "treballadores, capacitades i experimentades", amb el principal objectiu de "consolidar la transformació i el canvi radical que Castellnou ha viscut aquests darrers quatre anys", en què ERC ha governat amb majoria absoluta després dels resultats de les eleccions del 2019. En aquest sentit destacava que Esquerra Republicana "volem seguir treballant tot construint identitat de poble i assegurant el millor futur per a tots i totes".