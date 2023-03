Navàs ha completat les obres d’ampliació i millora de la residència municipal, que ha comportat intervencions tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici. De fet, el que s’ha materialitzat son tres projectes que es van adjudicar i s’han executat en paral·lel.

El més important, per dimensió, ha estat l’ampliació d’una part de l’edifici per la part del darrera. L’equipament actual consta de planta baixa i dues i un espai sota coberta el que s’ha fet és ampliar la inferior on, entre altres elements, s’han construït nous lavabos adaptats i un nou ascensor, que connecta fins a la segona planta. Aquest és un element important perquè fins ara hi havia un únic ascensor i es considera essencial poder disposar d’un altre, tant per la mobilitat interna com per un aspectes de seguretat.

La zona sota coberta s’utilitza ara només com a magatzems, però millorant-ne l’accessibilitat quedaria preparat perquè en un futur pugui ser reformat perquè el puguin utilitzar a usuaris del centre de dia. També s’ha instal·lat una escala d’emergència i s’ha fet una reforma de despatxos i vestidors per al personal situats en espais ja existents.

Tot plegat ha permès guanyar més espai a la zona d’esbarjo dels avis i àvies residents i més seveis interns, amb una reubicació també de les oficines i zona d’atenció a les famílies a la mateixa planta baixa. La construcció de vestidors pel personal a la planta baixa millora l’accés per complir amb els nous requeriments sanitaris.

La residència de Navàs és totalment de gestió municipal i actualment consta de 65 places, incloses les de centre de dia, que fins fa poc més d’un any estava segregat en un altre edifici, però que durant la pandèmia es va acabar unificant.