Sant Feliu deixarà per al proper mandat la decisió d’integrar-se o no a la futura comarca del Lluçanès

Sant Feliu Sasserra es vol donar un marge de temps per poder decidir amb el màxim d’arguments possibles si definitivament vol formar part o no de la futura comarca del Lluçanès, que es preveu que funcioni plenament a partir del 2027. A diferència de Santa Maria de Merlès, que ja s’ha pronunciat en contra de la integració, el govern d’ERC a Sant Feliu, l’únic partit amb representació a l’Ajuntament, descarta impulsar cap acord al respecte en l’actual mandat. «No hi ha pressa, i podria ser un destorb de cara a les eleccions del maig», apunta l’alcalde, Josep Romero.

L’objectiu de la Generalitat és anar preparant el terreny per a la creació de la comarca en els propers 4 anys, i d’aquesta manera donar temps als 5 dels 13 municipis que van votar ‘no’ a la consulta del 2015 (entre ells Sant Feliu, amb un estret marge de vots) perquè es decideixin definitivament. Segons va explicar fa uns dies el Secretari de Governs Locals, David Rodríguez, la idea passa per crear una Mancomunitat de municipis que aquest mateix 2023 ja funcioni com a òrgan provisional de govern abans de constituir formalment el Consell Comarcal del Lluçanès, el 2027, si bé a tot estirar els ajuntaments s’haurien d’haver pronunciat el març anterior per poder iniciar el traspàs des del consells comarcals d’origen (Bages i Osona tenint en compte que Santa Maria de Merlès, al Berguedà, ja ha dit que no), al nou.

Romero entén que amb aquest termini no s’ha de córrer per decidir, i més tenint en compte que el 2015 a Sant Feliu el ‘no’ va guanyar amb tan sols el 51% dels vots. Precisament, Romero ha explicat a aquest diari que no optarà a la reelecció, com tampoc la majoria dels actuals regidors, i diu que això justifica encara més que la decisió es deixi a mans dels futurs mandataris, i amb un temps prudencial per poder valorar els resultats de la Mancomunitat: «Si funciona la Mancomunitat, funcionarà la comarca», sosté. Per això aposta per un període de prova que avaluï l’eficàcia d’aquest nou òrgan de prestació de serveis que, a diferència de l’actual Consorci del Lluçanès, «ja disposaria d’una dotació pressupostària pròpia». Fet aquest balanç, Romero veuria bé l’opció de tornar a fer una consulta veïnal per decidir si Sant Feliu s’ha d’integrar o no a la nova comarca.