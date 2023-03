El representants del sindicat CCOO consideren que "no s'ha invertit prou" en mesures de seguretat a la mina de Súria, acusen l'empresa de la mancança i reclamen que actuï per evitar nous accidents. Dijous de la setmana passada, la comarca es va despertar amb la notícia d'un tràgic accident a la mina de Súria, en una zona de nova explotació a 650 metres de profunditat del pou Cabanasses. Tres joves van morir a l'interior de la mina, aixafats per un llis (una massa rocosa gran que es va desprendre de la part superior d'una galeria). El despreniment va trapar Oscar Molina (nascut a Sant Joan de Vilatorrada); Daniel Álvarez (Colòmbia) i Victoriano Pineda (Alacant), geòlegs i enginyers de mines, dos d'ells contractats i el tercer en pràctiques universitàries. Dos eren estudiants d'un màster a la UPC i el tercer feia el doctorat a la UB.

En un primer moment es va parlar de la mala sort i el risc que comporta treballar a la mina com a principal explicació de l'accident, però a mesura que s'ha refredat el moment de tensa emoció per la gravetat de l'accident, van apareixent veus que reclamen incrementar mesures i de seguretat, i que responsabilitzen l'empresa de l'accident. CCOO d’Indústria de Catalunya s’ha reunit aquest divendres amb els delegats de CCOO d’ICL Iberia i amb tels de la subcontracta Montajes Rus, que també treballa en feines extractives a les galeries de la mina de Súria, per analitzar la situació de la seguretat a les mines de potassa, arrel de l’accident mortal que va tenir lloc el passat 9 de març.

CCOO entén que "cap accident és inevitable" i que "cal exigir a la direcció de l’empresa la implementació de més mesures de seguretat que les que ja s’estan aplicant ara mateix". "ICL Iberia és l’última i única responsable de la falta de mesures de seguretat a les instal·lacions de la mina per no haver invertit tot el que caldria en un sector com és la mineria per garantir la seguretat de les persones que hi treballen", afirmen els representants sindicals en un comunicat. I afegeixen que tot i que "és cert que l’empresa ha fet inversions, aquestes no són suficients, com ho demostra el fet que ens els darrers anys s’han produït diferents accidents mortals a la mina".

CCOO d’Indústria aposta per una activitat minera sostenible amb el medi ambient i segura. En aquests moments, el sindicat segueix pendent del resultat de les investigacions de l’accident, per veure en quina línia cal avançar.