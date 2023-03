El govern del PSC i el GIIS a l'Ajuntament de Súria, que es troba en minoria amb 6 dels 13 regidors del consistori, ha vist frustrat el seu intent per deixar lligat dins d'aquest mandat el procés per encarrilar la construcció del futur centre cultural amb la nova biblioteca al solar de l'antic cinema Califòrnia. El ple d'aquest dijous al vespre ha rebutjat la proposta de modificació de crèdit per a l'execució de les obres que l'executiu portava a votació, però que no ha trobat el suport d'ERC, l'aiS, Junts i el regidor no adscrit, Pere Requena, tots ells a l'oposició.

En un comunicat conjunt emès després del ple, l'oposició acusa el govern de tirar pel dret i de fer partidisme amb un projecte que, tal com recorda, la mateixa oposició ja va posar en entredit ara fa un any, quan tots tres partits i el regidor no adscrit van aprovar una moció demanant al govern que reconsiderés aquesta proposta i també la del Servei d’Atenció Assistencial Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR), que hi va lligada, i mirar d'arribar a una solució consensuada entre tots. I és que, com ja ha anat explicant aquest diari, l'actual govern municipal aposta per construir el SAIAR al lloc on hi havia l'edifici de Cal Pau, mentre que l’oposició hi voldria ubicar la nova biblioteca, que l’equip de govern proposa de fer al solar de l’antic Califòrnia. Els grups de l'oposició acusen al PSC i el GIIS de no haver fet cap esforç des d'aquella moció per acostar posicionaments, per la qual cosa "la modificació de crèdit que comporta el projecte no és adient en aquest moment". Insisteixen que "el govern ha fet cas omís de la gent i ha tirat endavant amb el projecte sense fer cap modificació, ni tan sols abans de presentar el projecte bàsic per la subvenció que es va sol·licitar".

Hi ha pendent l'alternativa d'un pàrquing

Més enllà de les desavinences amb la ubicació, l'oposició sosté que abans d'iniciar les obres s'hauria de prioritzar l'alternativa al pàrquing existent, que dona cabuda a usuaris que van a comprar o al centre de salut, i que es veuria afectat amb la construcció del nou edifici al solar del Califòrnia. Aquests partits asseguren que això és un dels motius pels quals "hi ha veïns que s'hi oposen", mentre que "la majoria de comerciants ha mostrat la seva disconformitat amb què aquest aparcament s'elimini sense tenir una alternativa ja executada".

Per tot plegat, l'oposició acusa el govern municipal "d'actuar de manera improvisada i a correcuita quan falten dos mesos per acabar el mandat", per la qual cosa "lamentem que Súria i els seus habitants es puguin veure perjudicats a causa d'uns interessos partidistes amb la vista posada en les pròximes eleccions del maig". Recorden al govern que està en minoria, i en aquest sentit apunten que "aquest posicionament es pot interpretar com una vulneració greu de la voluntat dels electors que van donar suport a altres formacions polítiques que no formen part del govern però que representen la majoria dels habitants". Per tot això, l'oposició insisteix a demanar al govern "que reconsideri la seva decisió i torni a posar al centre els interessos generals de Súria per sobre dels partidistes".