Junts es presentarà a les properes eleccions a Santpedor apostant per «una marca municipalista, amb identitat pròpia», amb el nom de Sumem x Santpedor. Una candidatura que estarà encapçalada en les dues primeres posicions per Roser Llobera i Jordi Rojas, que són proposats com a candidats amb la voluntat de formar un tàndem paritari amb igualtat de responsabilitats i lideratge compartit.

La candidatura s’ha presentat aquest dijous en un acte a la Capella San Andreu davant d’una cinquantena de persones, en què els candidats han donat pinzellades del que seran les directrius bàsiques i línies estratègiques de treball en que es fonamentaran les propostes del programa electoral. Així, s’ha posat èmfasis en la voluntat d’apostar «per una alcaldia amb lideratge i amb poder d’execució», i en aquest sentit es posava en relleu «l’experiència i coneixement de la gestió municipal de Roser Llobera com a regidora dins l’equip de govern a l’actual mandat». També s’ha posat l’accent en prioritzar «necessitats reals del municipi per davant de propostes insostenibles»; potenciar l’espai públic «com a ànima del municipi», i en aquest sentit es destaca que cal «prioritzar actuacions basades en la millora de la seguretat viària i el manteniment de les preexistents». La formació també vol apostar per la «proximitat amb entitats i persones per respondre necessitats reals» i «pels emprenedors locals i el foment del teixit empresarial». La candidatura vol «projectar una atractiva proposa cultural contínua durant tot l’any per al jovent» i incidir en la proximitat «amb el col·lectiu de la gent gran i vetllar per la igualtat dels drets de la dona en tots els seus àmbits».