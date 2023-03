El cantant Triquell va visitar aquest dijous les escoles Paidos de Sant Fruitós i Salle de Manresa per premiar-les pel seu compromís amb l'alimentació saludable i els productes de quilòmetre zero. L'artista va lliurar a cada centre un certificat en el marc de la iniciativa "Bo, Sa, d'Aquí", un projecte que premia l'aposta dels menjadors per la cuina de proximitat i qualitat.

Durant les visites els infants van poder interactuar amb ell i gaudir d'alguns tastets de les seves cançons més populars. També va poder tastar el mateix menú del dia del qual han gaudit els infants. En el cas de Sant Fruitós, l'Ajuntament ha informat que van recollir el certificat responsables del centre, l’alcaldessa, Àdria Mazcuñán i Claret, el regidor d’ensenyament Felip Echarri i a la regidora de cultura i festes, Laia Feliu. El programa "Bo Sa d'Aquí" vol incidir en la importància d'educar a les pròximes generacions, sobre la importància de prioritzar la qualitat per davant del preu, apostant pel producte de km0 i l'alimentació saludable dels infants.