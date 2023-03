El govern de Súria, format pels grups del PSC i GIIS, i davant el resultat de la votació que va tombar projecte constructiu de la nova Biblioteca Pública i Centre Cultural, ha alertat que "el rebuig d’autoritzar la despesa plurianual del projecte, ja que pot comportar la pèrdua d’una subvenció de més d’un milió d’euros, atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat".

En aquest sentit, asseguren que la pèrdua d’aquesta subvenció també comportarà "l’aturada del projecte de SAIAR per a les persones grans i la pèrdua de les subvencions ja compromeses per fer realitat aquest equipament sociosanitari". En aquest sentit, expliquen que l’Ajuntament de Súria

no podria tirar endavant ambdós serveis sense ajuts externs.

El govern es referma en la seva proposta, i assegura que el solar de l’antic cinema Califòrnia "és la millor opció per construir l’edifici de Biblioteca Pública i Centre Cultural". Argumenten que el projecte es basa en raons d’ubicació, lluminositat, espai disponible, accessibilitat i possibilitats d’ampliació.

Més enllà de les desavinences amb la ubicació, l'oposició va assegurar que abans de dur a terme els treballs, s'hauria de prioritzar l'alternativa al pàrquing existent, que dona cabuda a usuaris que van a comprar o al centre de salut, i que es veuria afectat amb la construcció del nou edifici al solar del Califòrnia. En aquest sentit, el govern ha assegurat que es disposa d'una "alternativa d’estacionament al costat de l’espai del Califòrnia, i que ofereix més places que el pàrquing actual". Al respecte, asseguren que l’oposició no ha permès desenvolupar l’acord verbal al qual es va arribar l’any 2021 amb la propietat del terreny per tal de fer-ho possible.

El govern afirma que l'oposició mostra una marca "d'arguments" en el seu discurs de rebuig del projecte, al mateix temps que asseguren que en tot moment han tingut "ple accés a tota la informació disponible sobre els dos projectes".

Tot i el resultat desfavorable, el govern avisa que "seguirà lluitant per intentar tirar endavant els projectes del SAIAR i de la Biblioteca i Centre Cultural".