El trànsit a l’autopista creix però encara és lluny de les xifres d’abans de la pandèmia

L’autopista Terrassa-Manresa va seguir recuperant el 2022 una bona part del trànsit que va perdre per la caiguda en picat del 2020 a causa de l’extens període de temps amb confinaments i restriccions. Però aquesta via de pagament segueix lluny de les xifres prepandèmia, i encara més dels seus millors registres, que es van donar fa gairebé una dècada i mitja. I el que és més greu: hi ha un creixement evident, però malgrat això la distància amb el trànsit de la seva ‘paral·lela’, la C-55, seguia sent, en tancar l’any, abismal. De fet, és pràcticament la meitat.

L’any passat (que ja no va tenir restriccions de mobilitat per la covid, al contrari del que va passar el 2021 i, sobretot, el 2020), aquesta via ràpida de pagament va registrar un total de 17.114 vehicles diaris al seu pas pel peatge de Sant Vicenç-Castellbell. Això suposa, d’una banda, un augment del

8,3% (1.315 vehicles més cada dia) en relació amb l’any anterior, el segon tocat de ple per la pandèmia. I del 34% (4.338 vehicles més al dia) en comparació amb el 2020, l’exercici que va rebre l’impacte més directe de les restriccions en la mobilitat a causa de la covid, fet que el va situar en el registre més baix en gairebé dues dècades.

Per tant, es venia de molt avall i la recuperació és evident però també curta. Per una banda, per les referències precedents que hi ha a la mateixa via. L’últim any prepandèmia, el 2019, es va tancar amb una xifra de 19.208 vehicles de mitjana diària al peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, després de cinc anys de creixements consecutius. Per tant, actualment aquest tram de la C-16 té encara un trànsit el 10% inferior al de quatre anys abans.

La xifra de trànsit suposa que a aquesta via li queda molt camí per córrer encara per apropar-se a les xifres de just abans de la pandèmia, i encara més als seus màxims històrics. Abans de l’arribada de la covid, aquesta C-16 havia mostrat una progressiva línia de creixement, coincidint amb l’aplicació, el 2016, de nous descomptes, de manera que es va passar dels menys de 14.000 vehicles diaris del 2014 als més dels 19.000 dels anys 2018 i 2019. Una evolució que es va veure fulminada el 2020 amb les estrictes restriccions decretades, ja que la caiguda de trànsit va ser d’un terç (més de 6.000 vehicles) i es va situar aquell any en 12.726 de mitjana diària al pas per barrera. El 2019, abans de la pandèmia, l’autopista va registrar un ínfim descens del 0,1%, però en tot cas en aquell moment consolidava l’augment que havia marcat al llarg de cinc anys i la seva aproximació cap a una xifra de referència, com són els 20.000 (xifra superada el 2007 i 2008).

Creix més la barrera central

Del total de 17.114 vehicles de mitjana diària que al llarg del 2022 van passar per aquest peatge de Sant Vicenç/Castellbell de la C-16, una mitjana al dia de 12.001 vehicles va passar per la barrera central (creix un 9,2%), mentre que 5.113 ho van fer per la lateral, és a dir, va sortir de l’autopista o hi van accedir en aquest punt (l’augment respecte el 2021 és del 6,2%).

Un dels aspectes rellevants i alhora preocupants d’aquestes dades és que posen de manifest el que està costant traspassar trànsit cap a aquesta autopista malgrat la política de descomptes que s’estan aplicant en dies laborables des de fa ja 7 anys. Cal tenir present que en el conjunt del corredor que formen la C-16 i la C-55 en aquest tram sud (on hi ha el peatge) hi ha una mitjana de trànsit que se situa al voltant dels 50.000 vehicles, el que vol dir que l’autopista suporta encara tot just un terç d’aquesta mobilitat (que per connexions no és del tot equiparable). En l’acte que la conselleria de Territori va organitzar el 17 de febrer passat amb representants polítics i socials del Bages per presentar els projectes de millora de la C-55 es van aportar algunes dades i, entre elles, es va tornar a admetre que, tot i que els trànsits son variables al llarg del seu traçat en el tram sud, el que va precisament des de l’enllaç amb l’autopista entre Sant Vicenç i Castellbell fins a Manresa és el més saturat, amb uns 33.000 vehicles al dia.

Cal recordar que la C-16 és de les poques vies que queden amb peatge a Catalunya, després que el 31 d’agost del 2021 van finalitzar les concessions de cinc trams. Tres de titularitat estatal: dos a l’AP-7 (entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol) i un a l’AP-2 (entre Saragossa i el Vendrell). Els altres dos corresponien a la C-32 (entre Montgat i Palafolls) i la C-33 (entre Barcelona i Granollers), que són competència de la Generalitat.