L'actual alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez Subirana, ha estat escollida com a candidata per encapçalar el projecte d'Ara Navarcles de cara a les properes eleccions municipals i optar a la reelecció amb l'objectiu de completar "els projectes engegats i continuar posant-nos a disposició de Navarcles".

La formació, vinculada a ERC, ha renovat la confiança de Pérez quan encara no fa un any que va assumir l'alcaldia. Era el juny del 2022, en què va ocupar el càrrec després de la renúncia per motius de salut de Josep Maria Feliu, que va encapçalar la llista a les eleccions del 2019 i va aconseguir 3 regidors que li van donar l'alcaldia amb el suport al l'equip de govern de la CUP i Navarcles En Comú Podem. Pérez es va incorporar com a regidora a mig mandat, el juny del 2021 al lloc de Toni Muñoz, que va plegar per causes professionals.

Ara Navarcles vol “continuar treballant pel poble posant de manifest la importància del treball en equip per aconseguir els objectius marcats", segons exposa la candidata que defineix l'equip com una aposta "per l'experiència i transversalitat, donant cabuda a persones independents amb capacitat d'esforç, dedicació i participació col·lectiva en diferents àmbits i sensibilitats del municipi". En nom del grup, Pérez diu que "estem decidits i convençuts que cal estimular el comerç local, ajudar i donar facilitats als emprenedors, i assolir llocs de treball al mateix poble per evitar desplaçaments i facilitar la vida i la conciliació familiar", així com "potenciar l'àrea social, amb les persones com a puntal de les polítiques públiques, treballant per la integració, l'habitatge, la justícia social i la igualtat d'oportunitats, les polítiques feministes i de gènere, i creant espais de trobada i treball".

Peréz també aposta per projectes mediambientalment sostenibles, l'eficiència energètica i la millora de la gestió dels equipaments municipals, "tenint com a prioritat la creació d'espais verds, d'oci i de salut, d'interrelació personal i hàbits saludables, potenciar la moblitat a peu i sostenible, i cercant una millora i i una major connectivitat amb transport públic".