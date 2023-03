Les obres de construcció del nou CAP de Sant Fruitós de Bages, al carrer Jacint Verdaguer, començaran el darrer trimestre de l’any i duraran un any i mig. El projecte executiu es presentarà pròximament i abans de l’estiu és prevista la licitació d’obres, que tindrà un pressupost de gairebé 3,4 milions d’euros.

Segons el projecte, el nou CAP serà un edifici de dues plantes de 500 metres quadrats cadascuna, que es construirà aprofitant l’edifici de l’antiga biblioteca, on actualment hi ha el servei de pediatria, llevadora i treballadora social. A més, el nou ambulatori disposarà d’un solar adjacent de més de 1.000 metres quadrats, que permetrà construir un espai annex nou per ampliar el servei.

Unificar tots els serveis de salut

Amb el nou equipament, tots els serveis d’atenció primària del municipi podran ser unificats en un únic espai i deixaran d’estar emplaçats en dos edificis separats. En l’actualitat, les especialitats de medicina general i infermeria, es troben en un centre de l’avinguda de Bertrand i Serra, i, d’altra banda, els serveis de pediatria, llevadora i treballadora social, en aquest edifici del carrer de Jacint Verdaguer.

El nou CAP disposarà d’una àrea d’atenció no programada a la planta baixa, així com espais d’atenció a l’usuari i consulta de pediatria amb la seva infermeria en aquesta mateixa planta. A la primera planta hi haurà quatre consultes de medicina general i quatre més d’infermeria, així com espais polivalents amb sales de consulta d’odontologia i d’atenció a la dona. I es reserva la tercera planta per a qüestions tècniques.

El CAP està configurat com una estructura amable amb dos celoberts a l’interior que permetran disposar de llum natural. De fet, segons la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Alba Oms, l’objectiu és que els professionals i usuaris disposin d’espais amplis i ben equipats que permetin una atenció en un entorn amable i funcional.

Un espai cedit per l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va cedir fa dos anys el solar i l’edifici de l’antiga biblioteca per tal de poder redactar el projecte de reforma i ampliació del CAP. El consistori va proposar, en el seu dia, aquest espai al Departament de Salut perquè es troba al nucli del municipi i és just al costat de la residència per a la gent gran i l’esplai d’avis.

Des de l’any 1997 existeix la voluntat de construir un nou CAP al municipi. El febrer de 1998 l’ajuntament va elaborar un projecte de construcció en uns terrenys als afores de la població. Aquest projecte no va tirar endavant perquè va canviar l’equip de govern del consistori en les eleccions. Des d’aquell moment, en cada canvi de govern municipal hi ha hagut noves propostes de terrenys que no han arribat mai a bon port.

La cessió per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages del terreny per la construcció del nou CAP l’any 2018 ha permès avançar en ferm. El concurs per la redacció del projecte es va adjudicar a Ensenyat-Tarrida Arquitectes, SLP el 22 de setembre de 2021. Les obres de construcció començaran el darrer trimestre de l’any i està previst que durin un any i mig.