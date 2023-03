En el marc de la iniciativa que promoguda per Sant Joan Decideix que va proposar als partits independentistes del municipi (ERC i Junts) unitat en aquells aspectes que es considerin rellevants per les municipals del proper maig, s’ha portat a terme una nova acció conjunta, en aquest cas per denunciar el que consideren que és un mal estat de parcs, jardins i carrers del poble.

Els promotors de la campanya van instal·lar al carrer Major uns plafons amb imatges de localitzacions de diferents punts del nucli urbà de Sant Joan de Vilatorrada amb «exemples de mal manteniment dels espais públics», alhora que es demanava als veïns i veïnes que passaven per la carpa quina opinió tenien de l’estat d’aquests espais i es recollien propostes de millora. A la carpa hi eren presents els candidats a l’alcaldia tant d’ERC, Mar Osete, com de Junts, Eduard Mata, als quals van poder traslladar les seves preocupacions. ERC i Junts a Sant Joan de Vilatorrada consideren que hi ha aquesta «manca de manteniment» de l’espai públic i proposen una sèrie d’accions, com ara un pla integral d’actuació dels parcs infantils. També actuacions «urgents» en voreres i asfaltatge, un pla de conservació i millora dels jardins i places públiques, l’augment de la brigada i dels efectius de jardineria i millora dels accessos a les escoles, «que actualment es troben en molt mal estat, i que són utilitzades per moltes persones cada dia».