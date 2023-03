Navàs disposa des d’ara d’un espai expositiu permanent de la seva imatgeria festiva i tradició cultural. Es tracta del Traster de la Festa Major de Navàs, que s’ha habilitat amb l'adequació de la zona annexa al Centre Enoturístic del Pla de Bages i que ha obert les portes com a nou equipament municipal per convertir-se en la casa de les figures de la festa navassenca: l'Òliba, els Bastoners, els Cascavells, els Nans i els Gegants de Navàs.

A partir d'ara, aquest nou espai permetrà guardar en bon estat de conservació les figures, la vestimenta i tots el elements que les colles necessiten per dur a terme les seves activitats.

Fins ara, les figures es guardaven en espais particulars o magatzems poc adequats. L’alcalde de Navàs, Genís Rovira, destacava d’aquest nou equipament que «més que un espai museïtzat, és un homenatge a totes les persones que durant anys han conservat les nostres figures de la millor manera possible».

El Traster vol esdevenir així no només un espai de conservació, sinó també per a conèixer i difondre les festes tradicionals i populars del poble. La festa inaugural va comptar amb la participació de membres de les colles, així com navassencs i navassenques de totes les edats.