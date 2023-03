El PSC tornarà a tenir presència a les eleccions municipals d’Artés després de gairebé una dècada d’absència. Ho farà amb una llista que encapçalarà David Vargas Márquez, nascut a Mataró, però resident a Artés des de fa 18 anys. Un militant de llarga trajectòria al PSC, que ja havia format part d’anteriors candidatures socialistes, tot i que no en llocs capdavanters.

Va cursar estudis de disseny gràfic a l’Escola d’Arts aplicades de Mataró i actualment és empresari del sector de les arts gràfiques.

La darrera vegada que el PSC va tenir presència a l’Ajuntament d’Artés va ser en el mandat 2011- 2015. Els socialistes destaquen en un comunicat que aquesta absència de dos comicis «ha portat el partit a fer un esforç especial per ser present en un dels municipis importants de la comarca, per habitants i per la presència d’un col·lectiu de votants prou rellevant com per a retornar amb força al consistori i ser peça clau en la conformació del proper equip de govern».

De l’alcaldable, en destaquen que «des de molt jove ha estat implicat en nombroses entitats juvenils, primer com a monitor i, posteriorment, com a director de l’Esplai de Sant Esteve de Canyamars, centre associat a la Fundació Pere Tarrés». I també que «després d’una intensa i extensa trajectòria empresarial ha decidit dedicar uns anys a la política municipal, amb ànims d’aportar idees i propostes noves i innovadores, i per dotar Artés de més i millors infraestructures, equipaments i serveis».

De David Vargas el PSC també en posa en relleu que «coneix molt bé el poble» i que és «una persona oberta i acostumada a col·laborar i participar amb entitats, organitzacions i col·lectius, la qual cosa pot aportar un increment de l’impuls en un municipi prou gran i amb futur com per fer-se un millor lloc en el conjunt de la comarca del Bages i de la Catalunya Central». També que ha confeccionat una candidatura «prou diversa i transversal com per a presentar un engrescador programa electoral».