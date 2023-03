Els professionals del CAP de Sant Joan de Vilatorrada impulsen una escola de salut per a persones de totes les edats, que té com a objectiu acostar l’atenció primària a la ciutadania, amb xerrades que es faran fora del CAP, al Casal Cívic i Comunitari de Sant Joan (antic Casal de la Gent Gran). Es duran a terme un total de 13 sessions, cada dimecres, sobre diverses temàtiques relacionades amb l’àmbit de la salut.

La primera xerrada va tenir lloc el passat 15 de març i es va centrar en primers auxilis, responent així a una demanda dels usuaris del Centre Cívic. La va portar a terme la infermera i membre de la Comissió de Salut Comunitària Maria Cano. La xerrada va generar molt interès en aspectes com ara com curar ferides superficials i com utilitzar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) que hi ha just al davant del Centre Cívic, a Cal Gallifa.

Aquesta setmana es durà a terme una sessió per aprendre a llegir etiquetes dels aliments, liderada per la dietista-nutricionista Núria-Vinyet Mestres. Properament, també es parlarà de sexualitat, medicalització, salut mental, gestió de les emocions, salut bucodental o del document de voluntats anticipades, entre d’altres temes.