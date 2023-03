L'Escola Vedruna d’Artés posarà en marxa el curs que ve un nou cicle formatiu de grau superior de Vitivinicultura, oferta que neix de la mà del Celler Cooperatiu, una entitat amb més de 110 anys de trajectòria i un referent de la història vitivinícola del Bages. Després de dos anys de recorregut en estudis de cicles formatius, el centre dona un nou impuls als seus ensenyaments, i a banda d’oferir l’actual de grau mig d’Olis d’Oliva i Vins i formació contínua per a treballadors vinculats al sector, a partir del setembre vinent comptarà amb el de grau superior.

Fonts del centre recorden que el Bages va ser la comarca amb més vinya de Catalunya a finals del segle XIX i que, tot i la regressió de principi del segle XX i el pas cap a la industrialització, en els darrers 30 anys ha anat recuperant terres i varietats autòctones, i que creix la cultura del vi i dels cellers que aposten per experiències enoturístiques. «És en aquest context, que neix l’Escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central, per donar resposta a la necessitat de conèixer el món de la terra i experimentar en la producció artesanal del vi. L’objectiu d’aquests estudis és també el d’enriquir culturalment les comarques de la Catalunya Central amb uns estudis que permetran gaudir-ne amb els cinc sentits», destaquen les mateixes fonts.

D’aquesta nova proposta formativa se n’ha programat una presentació pública per al proper 30 de març a les 7 de la tarda, que comptarà amb el reconegut sommelier català Ferran Centelles a qui acompanyarà, en aquesta ocasió, la també sommelier Sílvia Culell. L’acte constarà d’un exclusiu tast (places gratuïtes però limitades) durant el qual els sommeliers faran un recorregut per les diferents metodologies, a més de mostrar com tasten els sommeliers i com s’organitzen. L’escenari serà l’interior de la nau gòtica del Convent de Santa Clara de Manresa. Les inscripcions per aquest acte són gratuïtes i ja estan obertes al web bagesterradevins.cat, l’aforament és limitat.

El barceloní Ferran Centelles va ser durant 12 anys sommelier del reconegut restaurant El Bulli. Des de llavors ha estat col·laborador de el Bullifoundation, a més d’educador i redactor gastronòmic. La berguedana Sílvia Culell és periodista i sommelier. Des de fa més de 10 anys es dedica de ple a la comunicació del món vi, col·laborant a diferents mitjans de comunicació i donant classes a escoles especialitzades. El 2021 va ser la millor tastadora de l’edició dels premis Vinari.