La Diputació de Barcelona millorarà i gestionarà a partir d'ara una quinzena de camins o carreteres locals del Bages, Berguedà, Moianès, Anoia i Baix Llobregat Nord que s'incorporen al que s'anomena Pla Zonal, que no deixa de ser un pla de les seves carreteres. La mesura serà un alleujament per a molts municipis que per les seves dimensions i pressupost moltes vegades no podien fer front al manteniment dels accessos al mateix nucli de població. El diputat d'Infraestructures, Pere Pons, ha presentat aquest dijous el pla que es licitarà aquest any i que s'executarà entre 2023 i 2026. A diferència del que havia passat històricament amb la disputa de titularitats sobre carreteres entre Diputació i Generalitat, ara Pons ha assegurat que a la Diputació hi ha acord de tots els grups polítics sobre el pla i que amb la Generalitat hi ha una situació de diàleg i intercanvi d'informació.

Sobretot, la voluntat del Pla zonal és descarregar administracions locals i, en aquest sentit, Pons ha posat com a exemple la càrrega que suposa tenir una carretera al seu càrrec per al municipi amb menys habitants de la província, Gisclareny, o per a per a pobles com Castell de l'Areny, tots dos al Berguedà. El pla preveu actuar, a l'Anoia, al camí rural de Veciana, el camí del Maset Nord (a Masquefa), el camí de Vilanova d'Espoia, al camí de can Ras a Mas Castell i al camí de ca n'Aguilera. Al Bages, als camins de Santpedor a Castellnou de Bages (en dos trams), al camí de Mura a Rocafort, a dos trams més de la carretera de Rajadell. Al Baix Llobregat Nord s'arreglarà la carretera d'Esparreguera a can Sedó. En el cas del Moianès s'actua al Camí de Collsuspina a Fontanelles i al de Granera a Sant Llorenç Savall. I al Berguedà, a part dels accessos a Gisclareny i Castell de l'Areny, també es millora el camí de Monclar a l'Espunyola.

La xarxa local de carreteres de la Diputació està format per 283 vials, amb una longitud de 1.563 quilòmetres. I el pla actua 53 camins (145 quilòmetres) per a fer-hi millores d'asfaltat, senyalització i cunetes. En 68 trams més (301 km) del que s'ha qualificat com a millora viària (en aquesta cas s'actua també sobre alguna infraestructura o per adreçar algun revolt) i en 86 trams hi haurà una ampliació de la calçada per arribar a una amplada mínima d'entre 5,5 o 6 metres. I la inversió total és de 230 milions.

La voluntat de la Diputació ha estat fer un repartiment equitatiu d'intervencions per comarca, perquè "si haguéssim seguit criteris de trànsit i intensitat mitjana de vehicles no hauríem sortit més enllà de la corona de Barcelona", explicava Vicenç Izquierdo, gerent del Serveis d'Infraestructures Viàries. I ha recordat, en aquest sentit, la perseverància que havia tingut l'anterior diputat, Jordi Fàbrega (que havia estat delegat territorial de la Catalunya central), en fer un repartiment en què totes les comarques tinguessin el mateix número de trams i de pressupost. A l'hora de posar el llapis sobre els plànols i les zones a intervenir s'ha hagut d'adequar segons les obres a fer, però el punt de partida s'ha mantingut. Els projectes es troben en fase de redacció o ja redactats a punt per entrar en licitació. Tres estan pendents de la Generalitat indiqui als tècnics de Dipuitació quins són els criteris mediambientals que han de contemplar els projectes. La inversió en aquesta primera fase és de 31 milions.