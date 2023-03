El món geganter eclipsarà aquest cap de setmana els carrers de Sallent amb un programa d'activitats des d'aquest divendres i fins diumenge. Es tracta d'una nova edició d'Alçat, que va néixer l'any 2019 de la mà de la Colla de Gegants i Nans de Sallent per apropar al poble aquesta tradició i les músiques que l'acompanyen, i que comptarà amb la participació de 13 agrupacions vingudes d'arreu de Catalunya en l'acte final, si bé la festa d'enguany tindrà com a convidats d'honor els gegants del Carnaval de Solsona, amb el Bufó com apeça central.

El programa arrencarà aquest divendres a 2/4 de 8 del vespre amb una novetat. Es tracta del Deskalça't, una cercavila esbojarrada amb el recentment estrenat Antonyito i els Gegants Fillols, que desfilaran des de la Fàbrica Vella amb l'acompanyament de la Xaranga Màgic. Dissabte al migdia tindrà lloc un concert de gralles al terrat Cal Beringues en què s'escoltaran la desena de músiques pròpies de les figures sallentines, i a les 5 de la tarda començarà la segona edició de la Trobadeta, amb protagonisme per als gegantons i elements infantils de Sallent, que faran una cercavila des el Parc de la Torre del Gas i una ballada final. La festa culminarà diumenge amb la 31a Trobada de Gegants i Nans de Sallent, que s'allargarà durant tot el matí, i que comptarà amb les 13 colles previstes enguany vingudes del Bages, el berguedà, el Moianès, el Baix Llobregat, el Ripollès, Osona i el Solsonès. Hi haurà una mostra de balls i una cercavila.