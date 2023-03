L’Ajuntament ha fet públics els reconeixements de la tercera edició dels Guardons Pobles de Fonollosa, una iniciativa que vol reconèixer i homenatjar a persones, entitats o col·lectius del nuclis o vinculats a ells que han destacat pels èxits assolits, la trajectòria personal, o per la promoció que han fet del municipi en els seus àmbits. Durant el període obert es van rebre diverses candidatures, les quals van ser afegides a les que restaven de la anteriors edicions.

El Guardó d’Honor és per a Dolors Guitart Ballonga, que ha treballat a la cuina de l’escola de Fonollosa durant 33 anys. Va començar fent d’ajudant de cuina l’any 1989, i des del 2000 es va convertir en la cuinera titular, moment en que va rellevar Montserrat Coberó. Ha viscut de ple el creixement del centre educatiu, i ara fa 5 anys va poder estrenar la nova cuina que s’hi va construir. En destaquen els «molts anys envoltada d’olles i cassoles, i centenars de panxes plenes amb el seu deliciós menjar, fet sempre amb molt d’amor».

El Guardó Cultura és per al Pessebre Vivent del Bages, que va arrencar fa 44 anys, amb més de 200 participants de Fals i rodalies i milers d’espectadors que cada any passen per l’espai monumental de les Torres de Fals. Se’n destaca que «ha aconseguit aglutinar diverses generacions en una tradició nadalenca que ha esdevingut referent a nivell de país, i que ha acumulat diversos reconeixements al llarg de la seva trajectòria».

Pel que fa al Guardó Esport és per al Club Esportiu Fonollosa, entitat esportiva que ha reprès la seva activitat fa 6 anys, agafant les sigles d’un club que el 2022 va celebrar el seu centenari. Aposta per l’esport federat practicat per gent del municipi amb el seus equips masculí, femení i infantil que agrupen a una quarantena de persones en total. L’any 2021 l’equip masculí va guanyar la seva primera lliga de la història, i han pujat de categoria a segona divisió.

El Guardó a la Trajectòria és per a Ferran Serarols i Pere Torras. Serarols és expilot d’enduro, va ser campió d’Espanya Junior superiors el 1988, campió de Catalunya sènior el 1989, i doble campió de Catalunya i Espanya senio 85 cc el 1991. Va fitxar per Gas Gas i en el Mundial de 1991 a Oliana va guanyar una carrera de 60cc, fent el millor resultat a nivell internacional. A partir del 2006 va ser nomenat coordinador esportiu de l’empresa KTM, responsabilitat que va exercir fins l’any passat. En els 17 anys, ha aconseguit 83 títols per la marca en diferents campionats.

Pere Torras també és expilot d’enduro, va ser doble campió de Catalunya junior amb 250 cc els anys 1989 i 1990, i Campió d’Espanya en la mateixa categoria el 1990.

Els guardons es lliuraran el proper divendres 31 de març a les 8 del vespre, en una gala que es farà al Local Social municipal de Canet de Fals. L'acte serà conduït per la fonollosenca Iris Barcons i amenitzat amb l'actuació musical del grup de clarinets Holmes Quartet.