La Coromina de Cardona ha estrenat aquest dissabte una gran plaça remodelada i ampliada que esdevindrà l’espai públic central del nucli. Es tracta de la plaça d’Àngel Guimerà, de la que se n’ha fet una transformació integral, tant de les dimensions, com de la distribució i de la imatge, amb un disseny modern. És la culminació d’una important actuació de regeneració urbana, que pretén revitalitzar un àmbit on més endavant també es projecta un nou equipament i habitatge públic. Una gran festa amb la participació dels gegants i un refrigeri ha congregat gran part dels veïns del nucli que han volgut veure i gaudir de primera mà la transformació de l'espai. L'acte inaugural l'ha encapçalat l'alcalde, Ferran Estruch. Un espai ara molt més obert, que combina detalls de modernitat amb una estètica general integrada a l'entorn del nucli.

Per a aquesta obra que ara s’ha inaugurat l’Ajuntament havia adquirit prèviament un solar adjacent en mal estat propietat de la Sareb per 74.000 euros, que s’ha integrat en aquesta nova plaça. Un espai que ha passat dels 200 m2 que aproximadament tenia abans de l’execució del projecte, a una superfície gairebé triplicada, d’uns 650 metres quadrats, sumant-hi els 150 del nou pati adquirit i l’àmbit de l’antiga plaça del Crispí.

El projecte culminat en tot aquest entorn, que s’ha portat a terme durant més de mig any i que ha suposat una inversió global d’uns 200.000 euros, ha dotat el nucli d’un nou espai pensat per a la trobada i estada dels veïns, que combina una àrea pròpiament de plaça i una altra de parc amb arbres. A més, s’ha recuperat un antic fanal i la font per donar un segell històric a la plaça, i s’ha fet un tractament de les mitgeres amb un caire modern però a l’hora molt integrat al centre històric de la Coromina. I és que a l’entorn d’aquesta plaça hi ha edificis històrics com el de Cal Garrostas, i també s’hi ubiquen els equipaments del nucli, com l’ambulatori i el casal d’avis, i espais de restauració i lleure.

A més, en paral·lel a l’execució d’aquesta remodelació el consistori ha dut a terme l’enderroc d’un dels edificis que hi ha a tocar, amb l’objectiu de fer-hi en el futur nou habitatge i completar així la remodelació d’aquest espai neuràlgic del nucli. Mesos abans d’iniciar els treballs de remodelació i ampliació de la plaça es van posar uns testimonis de guix a les parets d’aquest immoble, Cal Muntada, que el consistori havia adquirit dos anys enere, davant l’aparició d’algunes fissures a les parets. Després d’un temps del començament de les obres es van detectar moviments importants a la paret mitgera que dóna a la plaça, i se’n va fer una inspecció en que es va determinar que, a causa del mal estat de les bigues i l’elevat perill que cap persona pogués accedir a l’edifici, s’havia d’enderrocar. Aterrament que s’ha realitzat en paral·lel.

L’Ajuntament deixa per a una fase posterior l’arranjament de carrers adjacents a la plaça, de manera que, un cop ampliada, es podrà completar una operació urbanística i de regeneració urbana al bell mig del nucli de la Coromina, sosté Estruch. La intenció és arreglar els carrers adjacents a la plaça, com són el de l’Església i el de la Mel, amb un nou clavegueram i la seva repavimentació.