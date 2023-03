L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat d'un vessament d'aigua amb detergent concentrat al riu Cardener. El vessament va tenir lloc el passat dijous a les 11 del matí.

Tan bon punt es va detectar el vessament, l'empresa responsable va activar els protocols interns per evitar fuites al medi ambient, obturant la xarxa interna de clavegueram, evitant així un vessament major. La part vessada va provocar escuma als salts d'aigua.

En una primera inspecció ocular, no es van detectar focus d'escuma més enllà dels salts d'aigua, així que es va decidir no avisar als municipis propers. Però en una segona inspecció feta divendres, s'han detectat escumes persistents on l'aigua fa un salt, així que s'ha decidit avisar als municipis riu avall fins a Manresa.

L'Ajuntament de Callús ha anunciat que no s'han de prendre mesures com a ciutadania i que no s'han de prendre mesures relaciones amb el consum d'aigua.