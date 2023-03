Sant Fruitós de Bages ha guanyat un nou espai verd amb la inauguració aquest diumenge d'un jardí de papallones, que amplia l'oferta mediambiental del municipi en un entorn natural entre el parc del Bosquet i el nou parc de Can Figueras. De fet, ja fa uns dies que va obrir al públic, però no ha estat fins ara que s'ha oficialitzat la seva estrena, amb una visita guiada aquest migdia organitzada per l'entitat Som Natura Pla de Bages, que ha estat la impulsora del projecte.

Aquesta nova instal·lació, que és fruit de la voluntat popular perquè va ser una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius, consta de tres espais delimitats que simulen tres hàbitats diferents de forta regressió, com són el marge arbustiu, el marge herbaci, i el prat mediterrani. Les espècies vegetals plantades en cada espai s’han seleccionat per ser característiques dels hàbitats representats, autòctones del Pla de Bages i atractives per a les papallones. A més d’aquesta vegetació també s'hi han incorporat elements naturals com pedres i troncs amb l’objectiu d’afavorir la reproducció d'altres insectes pol·linitzadors.

L'itinerari pel jardí consta d'una sèrie de codis QR col·locats en diferents espais al llarg del recorregut que permeten als visitants poder ampliar la informació sobre les papallones, les plantes i els seus hàbitats. L'objectiu és sensibilitzar els visitants sobre la importància dels insectes pol·linitzadors i fomentar-ne l'observació i el coneixement, especialment de les papallones.

Espècies en regressió

I és que, segons apunten fonts municipals, en els darrers anys les poblacions d'insectes han disminuït considerablement degut a la intensificació de l'agricultura, la transformació d'hàbitats, l'ús de pesticides i el canvi climàtic, la qual cosa afecta directament a la població perquè, per produir llavors i fruits, les hortalisses i els arbres fruiters en gran mesura depenen dels insectes pol·linitzadors. I això també s'ha notat al municipi, on s'han observat fins a 49 espècies de papallones en la darrera dècada, de les quals n'hi ha dotze que estan en regressió, com ara la reina zebrada, l'angelet comú o la pòntia comuna. I encara ho té pitjor la turquesa mediterrània, que es considera que està en forta regressió.

Un projecte amb implicació escolar

La proposta del jardí de papallones també ha comptat amb la participació dels alumnes de cicle mitjà i superior de les escoles del municipi, que han participat en un concurs de creació del logotip. L'Ajuntament ha rebut un total de 280 propostes i un cop valorades s’ha escollit el dibuix de la Lluna Robles, de l'escola Pla del Puig, i la tipografia realitzada per Mercè Simón, de l’escola Paidos. Les propostes presentades es poden veure a la sala polivalent del Nexe – Espai de Cultura.