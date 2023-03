Artés regularitza l’adquisició del campanar vell que fa temps que destina a usos propis

L’Ajuntament d’Artés ha declarat com a bé propi el campanar vell, l'única estructura que es conserva de l’antiga església de la plaça Major que es va enderrocar el 1912 després de la construcció d’un nou temple a la plaça de l’Església. Una modificació en l’inventari municipal de béns ha permès regularitzar l’adquisició de l’antiga torre.

L’alcalde d’Artés, Enric Forcada, admet que hi ha documents històrics contradictoris sobre la propietat d’aquesta construcció, però explica que l’Ajuntament n’ha fet un ús i un manteniment de forma continuada i entén que davant d’això «en podem reclamar la propietat». De fet, recorda que aquest antic campanar «fa més de 30 anys que inclou el dipòsit municipal d’aigües», i també està connectat al museu municipal que hi ha just al costat. A més, té instal·lades antenes de la xarxa de telefonia que donen servei al municipi.

Més enllà d’aquestes funcions, la torre també ha estat sovint el centre neuràlgic i espai d’ús en festes populars de la vila, com ara per la revetlla de Sant Joan o per la Festa de la Verema. Per tot plegat, i per evitar el deteriorament de l’estructura amb el pas del temps, l’Ajuntament ha procurat pel seu manteniment amb diners públics, des de les escales fins a la terrassa..., i se l’ha netejat de vegetació, recorda Forcada. Entre les intervencions principals destaca la recuperació del rellotge del campanar vell que es va fer el 2016, en aquest cas per mitjà d'una iniciativa impulsada per la publicació local L’Artesenc, que va promoure un acapte popular per a la instal·lació del nou rellotge, que va costar uns 3.000 euros. Està ubicat al punt més alt del nucli urbà, i la seva recuperació ha permès retornar al campanar una imatge semblant a la que tenia abans del 1912.

A part de les intervencions que hi ha anat fent l’Ajuntament, el campanar vell està catalogat com a bé cultural, de manera que, en general està «ben conservat», diu l’alcalde, si bé té pendent la reparació de la xarxa elèctrica que es va fer malbé amb el temporal Glòria el gener del 2020 i que l'ha deixat sense llum. Forcada també apunta la possibilitat, en algun moment, de poder aprofitar el campanar com a espai per al museu, tenint en compte que ja hi està connectat.