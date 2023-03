Alumnes de l’IES Castellet de Sant Vicenç de Castellet han estat treballant en un projecte sobre la viabilitat d’obrir una plataforma en línia per al disseny i la distribució d’embolcalls sostenibles.

La iniciativa, que ha estat coordinada per la professora Anna Barat Rebullida amb l’assessorament de la comissió ambiental, s’ha desenvolupat dins l’assignatura de Funcionament de l’Empresa, i es tractava que els alumnes realitzessin dissenys d’embolcalls sostenibles i n’estudiessin la seva sortida econòmica.

Tot plegat s’ha portat a terme utilitzant les ajudes PROA, destinades al desenvolupament de projectes d’innovació educativa, per a la producció d’embolcalls en massa per a tot l’alumnat del centre, i també per al professorat i el PAS. Entre els objectius, també hi havia l’educació dels alumnes sobre la importància de reduir els residus i promoure la sostenibilitat. Fonts del centre expliquen que aquest institut té molt en compte l'impacte ambiental i la sostenibilitat i per aquest motiu aquesta iniciativa es va considerar «una manera excel·lent de promoure pràctiques sostenibles dins del centre educatiu», de manera que ha resultat ser «una iniciativa molt exitosa i innovadora».