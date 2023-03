La comissió d’investigació del Parlament de Catalunya sobre la pederàstia a l’Església ha aprovat aquest dilluns a la tarda el seu pla de treball, que preveu la compareixença de l’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, i, entre d'altres, la del prior de l’Abadia de Montserrat. També se citaran diferents representants dels bisbats catalans, tot i que ahir en van descartar els de Solsona i Vic, els caps de diverses congregacions relacionades amb l’educació, víctimes de pederàstia, responsables públics i experts en aquest tema.

El Pla, l’han presentat conjuntament pel PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP, que són els grups que han participat a la comissió i que l’han aprovat per unanimitat en la seva major part. En canvi, han quedat rebutjades, amb els vots a favor d’ERC, CUP i ECP i els vots en contra de PSC-Units i JxCat, les compareixences de l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; el coordinador de l’Oficina de prevenció i protecció d’abusos de l’Arxidiòcesi de Tarragona, Albert Fortuny; el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; el vicari judicial de Solsona, Vicent Benedito; el Bisbe de Vic, Romà Casanova; i la responsable de l’oficina d’abusos de la Diòcesi de Vic, Montserrat Lafuente.

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, haurà de comparèixer en qualitat de testimoni a la comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’església del Parlament. La decisió s’ha pres en la sessió d'aquest dilluns, després que ERC, Junts, la CUP i els comuns hagin votat a favor de la proposta, i el PSC s’hi hagi manifestat en contra. La cita també ha servit per tirar endavant el pla de treball plantejat pels grups, que citarà prop de 90 representants eclesiàstics i institucionals, experts sobre abusos i víctimes, així com membres d'escoles i del lleure.

Després de molts entrebancs, finalment la comissió sobre comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'església ha donat llum verda al pla de treball impulsat pel PSC, ERC, Junts, CUP i ECP i que contempla una norantena de compareixences entre testimonis i experts. Una de les presències més destacades serà la del president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que hi haurà d’acudir en qualitat de testimoni.

La diputada del PSC, Judit Alcalà, ha demanat la votació separada d’aquesta compareixença, així com les de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i els bisbes de Solsona i Vic, Francesc Conesa i Roma Casanova. “No creiem que aportin informacions diferents de la d’altres representants eclesiàstics que gestionen directament els processos de denúncia, acompanyament de les víctimes i implementació protocols per detectar nous casos i que també estan citats”, ha apuntat Alcalà. Alhora, ha dit que no considera “pertinent” que aquests eclesiàstics acudeixin al Parlament i ha recordat que l’objectiu de la comissió no és la “rectivictimització” ni fer un “pim pam pum contra l’església", sinó “contribuir a fer aflorar nous casos i establir protocols que ajudin a evitar nous abusos”.

Per la seva banda, la diputada de Junts per Catalunya, Glòria Freixa, sí ha defensat que hi comparegui Omella “en qualitat de testimoni i en representació de totes les institucions eclesiàstiques”. Amb tot, ha rebutjat citar als bisbes de Vic i Solsona i a l’arquebisbe de Tarragona. De la mateixa manera ha sol·licitat que el testimoni de la Unió de Religiosos de Catalunya passi a formar part de l’àmbit educatiu i que es retiri la citació de Josep Canal, en nom de la congregació de La Salle, i de Pere Ferrer, en nom dels Maristes, "perquè ja hi ha citats altres representants d’aquests organismes".

Aquests dos grups també han votat en contra de les compareixences d’Albert Fortuny Llaveria, membre de l’Oficina de Prevenció d’Abusos de l’Arquebisbat de Tarragona; el mossèn Vicent Benedito i la responsable de l’Oficina d’Abusos de la Diòcesi de Vic, Montserrat La Fuente.

La diputada de la CUP Dolors Sabater, ha recordat que els abusos “són una xacra que cal erradicar” i ha lamentat que el PSC i Junts “intentin alleugerir la càrrega de l’església per donar explicacions”. En aquesta línia, ha considerat que “no hauria de fer cap por a ningú cridar als representants de l’església catòlica i fer-los canviar la seva actitud d’encobriment”.

Els grups també han acordat que les víctimes d’abusos que compareguin al Parlament ho facin a porta tancada i han fixat les dates de les properes sessions de les comissions que se celebraran els dies 25 d’abil, 15 de maig, 12 de juny i 10 de juliol a les tres de la tarda.

La propera sessió de la comissió està prevista pel 25 d’abril a les 15h, amb les primeres compareixences.

El primer denunciant d'un cas de pederàstia a Montserrat va ser Miguel Hurtado, que fa un any aproximadament va aconseguir que el Congrés es comprometés a crear una Comissió d'investigació, amb criteris semblants a la catalana. Després, Hurtado va ser crític amb els primers passos polítics que es van fer. Aquest psicòleg assegurava aleshores que volia que la comissió comptes amb experts perquè "aflori l'iceberg de la pederàstia clerical". De moment, es posa en marxa la Comissió del Parlament de Catalunya. Després d'aquest cas se n'han conegut d'altres a Montserrat, i un de relativament recent.

..