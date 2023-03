Veïns de Castellfollit es rebel·len contra el projecte del parc solar de 94 hectàrees al poble

Farts que no se’ls escolti i del «menyspreu que tenen cap al poble», veïns de Castellfollit del Boix s'han concentrat aquest dimarts a la tarda en un acte de protesta contra el projecte d’un parc solar fotovoltaic de 94 hectàrees que la societat Xaloc Solar, propietat de la filial d’Endesa Enel Green Power España, té en marxa des de fa un parell d'anys per construir a l’entorn de la finca de Cal Prat, en aquest municipi. És un indret «amb un sòl molt fèrtil que quedarà inert com a mínim els propers 35 anys», assegura el regidor d’Urbanisme de Castellfollit, Eugeni Pujol, molt crític amb el tracte que diu que el poble està rebent per part dels promotors.

El futur parc ocuparia gairebé el 12% del terreny agrari que té el municipi, en una superfície «equivalent a nou camps de futbol», diu Pujol, i serviria per produir 43,77 MW de potència. Ja fa temps que es va iniciar el procés per tirar endavant el projecte, però la protesta s’ha fet ara coincidint amb la visita al poble de personal lligat a l’empresa per convidar als veïns interessats a invertir-hi, tal com exigeix la normativa catalana. La reunió s’havia convocat en un restaurant de la localitat, on s’han concentrat prop de mig centenar de persones, alguns arribats en tractor, que n'han impedit la celebració. S'han trobat a fora on han desplegat diverses pancartes de protesta amb lemes com "Així no, salvem Castellfollit del Boix", o "renovables si, però així no", i un cop a dins han boicotejat la presentació que hi havia prevista. L'alcalde, Celestí Rius, s'ha queixat pel tracte rebut i ha convidat els conferenciants a marxar enmig d'aplaudiments i xiulets dels presents, que s'han allargat durant diversos minuts. Els organitzadors han desistit i han desmuntat els aparells de projecció que tenien a punt. Plataformes i veïns de localitats properes s'han solidaritzat amb Castellfollit i també han assistit a la protesta.

De fet, inicialment la trobada s’havia programat per dijous de la setmana passada a Òdena, en una convocatòria que va indignar els veïns de Castellfollit «perquè no tenen ni la dignitat de venir al poble a donar explicacions quan som part implicada i se’ns ha de respectar», apuntava el regidor Eugeni Pujol. El canvi d’ubicació a última hora no ha servit per calmar els ànims després que ja fa temps que els veïns diuen que se senten ignorats tant per l’empresa, «que en cap moment s’ha posat en contacte amb nosaltres» més enllà «d’una presentació telemàtica ja fa dos anys», com pel departament d’Agricultura, «que ens ha girat l’esquena», sosté Pujol.

El regidor assegura que al poble «estem del tot d’acord que es promogui l’energia renovable, però sense que se’ns destrossi el terreny», i recorda que ja fa dues dècades que va entrar en funcionament el parc eòlic de la Serra de Rubió amb una trentena d’aerogeneradors, dels quals deu es troben dins el terme de Castellfollit. Així mateix, apunta que aquest va ser un dels primers municipis a instal·lar una planta de biomassa per escalfar equipaments municipals, «i encara continuem posant plaques en edificis públics». Per tot plegat, insisteix que «no ens neguem a les energies renovables, però no pot ser que vingui una gran empresa només a fer negoci». I és que, segons Pujol, el projecte que es planteja a Can Prat «no ens aportarà res. El construirà una empresa de fora i l’energia s’evacuarà cap a l’àrea metropolitana en detriment del nostre territori», tenint en compte que és un projecte a 35 anys prorrogables «que deixarà els camps inerts tot aquest temps, i amb un increment de la radiació a la zona». A més, les instal·lacions per a l'evacuació energètica també afectaran els municipis d'Òdena i Rubió. Per tot plegat, Pujol convida totes les parts implicades «a asseure’ns» per estudiar quins camps podrien ser més adients per destinar a projectes d’aquest tipus.