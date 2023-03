La web Oncoalicia, promoguda per la Fundació Catalunya La Pedrera i desenvolupada pel centre Alícia de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració de centres de recerca i hospitalaris de referència, ha rebut el segell Web Mèdica Acreditada (WMA) que atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Aquesta acreditació certifica que la nova plataforma web per saber «Què es pot menjar durant el tractament del càncer?» ofereix continguts sanitaris de confiança i de qualitat a través d'Internet. Aquesta nova web s’ofereix de forma gratuïta a les persones que estan en tractament oncològic, també els seus familiars i cuidadors i professionals sanitaris, per a tenir cura de la seva alimentació durant el procés. A més, l'eina es preocupa pel benestar emocional facilitant-los que puguin continuar gaudint del menjar.

Oncoalicia dona informació rigorosa a professionals i a pacients per ajudar-los a mantenir un estat nutricional òptim durant el tractament del càncer Web Mèdica Acreditada és el programa d’acreditació de qualitat de webs mèdiques del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona que es basa en els principis de bona pràctica adherits al seu Codi de Deontologia. El segell constitueix un servei a la societat, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal la millora de la qualitat de la informació sanitària a Internet, com a referent de confiança per a metges, professionals de la salut, pacients i ciutadans. Actualment hi ha acreditades més de 400 pàgines web d’arreu d’Espanya, entre les quals Oncoalicia, que veuen reconeguda la qualitat i rigorositat dels seus continguts La web va néixer per ajudar les persones en la seva alimentació durant el tractament del càncer i a partir de la necessitat expressada d'obtenir informació contrastada científicament i de qualitat. És, doncs, la primera plataforma que tracta de manera rigorosa, àmplia i senzilla l'alimentació durant el tractament oncològic. La plataforma disposa de més de 200 receptes o vídeo receptes personalitzades que han estat cuinades, provades i contrastades pels cuiners d'Alícia, i que acompanyen de manera visual el procés. S’hi pot trobar informació personalitzada sobre 10 punts clau sobre alimentació durant el tractament del càncer basats en la dieta mediterrània. També informació amb base científica sobre les creences i els mites alimentaris més comuns relacionats amb l'alimentació durant el tractament del càncer i les estigmatitzacions que pateixen les persones en tractament oncològic. I detalla 25 efectes secundaris durant el tractament, tant els comuns (de qualsevol tipus de càncer) com els específics dels 5 tipus de càncer amb més incidència o dificultats per menjar (mama, cap i coll, còlon, pulmó i pròstata).