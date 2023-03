L'exjugador del Bàsquet Manresa Román Montañez, s'ha integrat a les llistes del PSC de Sant Joan de Vilatorrada, població on va néixer l'any 1979, per concórrer a les eleccions municipals del proper 28 de maig.

La incorporació de Montañez, que es presenta com a independent, ha estat anunciada aquest dimarts per l'actual regidora i alcaldable del partit, Elia Tortolero, que ja va encapçalar la candidatura en anteriors comicis. Després de valorar la trajectòria esportiva de l'exjugador, Tortolero s'ha mostrat "contenta i orgullosa que algú com Román Montañez se sumi al projecte" socialista, amb la idea de formar "un equip de persones preparades" en cadascun dels àmbits de treball dins el consistori. En cas de governar, Montañez es responsabilitzaria de la regidoria d'esports, des d'on "vull treballar amb totes i cadascuna de les entitats", apuntava ell mateix. Es mostrava convençut que s'incorpora "en el millor equip i projecte pel municipi", i assegurava que "avui mateix iniciaré contactes amb clubs i entitats". També destacava la vàlua de la candidata que lidera la llista "per fer un equip ple de talent i de persones preparades per governar".