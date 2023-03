L’Ajuntament de Santpedor ha materialitzat la instal·lació d’una planta fotovoltaica a la coberta de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas. La instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compta amb una potència de 12kWp de plaques solars i 7,68 kW d’acumulació amb bateries.

L’energia generada es destina a satisfer l’autoconsum de l’equipament i la instal·lació disposa d’un panell d’informació al mostrador de la Biblioteca que permet consultar en tot moment el funcionament del sistema.

A banda de les plaques solars, l’Ajuntament també ha transformat a LED tota la il·luminació de la biblioteca i properament s’instal·larà un sistema de climatització VRV que permetrà regular la temperatura per unitats individuals, aconseguint una millor eficiència energètica. El conjunt de les actuacions estan subvencionades parcialment per la Diputació de Barcelona. Son unes de les actuacions d’eficiència energètica previstes per a fer un pas endavant amb la lluita contra l’emergència climàtica.