L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat el projecte executiu per construir dues pistes de pàdel a la zona esportiva del municipi. El consistori transformarà una de les dues pistes de tennis que hi ha al costat de la pista poliesportiva municipal en dos terrenys de joc per poder practicar pàdel. En paral·lel, el projecte preveu actuar a la pista de tennis superior per millorar-ne el paviment i també s’impermeabilitzarà el sostre dels espais sota la pista de tennis inferior actual i se substituiran les tanques. Finalment, es reforçarà l’estructura de la zona de vestidors.

El consistori preveu executar el projecte aquest any amb una durada de les obres de quatre mesos i un cost total de 261.000 euros.