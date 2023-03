Sallent proposa estendre la incorporació de pictogrames en comerços i serveis del municipi per facilitar la identificació i les relacions amb l'entorn a persones amb Transtorn de l'Espectre Autista (TEA), de manera que puguin accedir amb més tranquil·litat i seguretat en aquests espais.

Es tracta d'una iniciativa dissenyada per l'Associació Adonna't, amb la col·laboració d'ASPRODIS, que ja s'ha implementat en un barri de Tarragona i ara es vol portar a Sallent, per fer-lo extensiu en botigues i també en espais com el CAP, les escoles, la biblioteca, la residència d'avis, o el propi Ajuntament. Aquest dimarts al vespre se'n va fer la presentació adreçada a comerciants i professionals vinculats amb aquests serveis. Els pictogrames utilitzats són de l'Associació aragonesa ARASAAC.