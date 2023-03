La candidatura de Sumem per Castellbell i el Vilar, vinculada a ERC, ha fet públic els sis primers noms de la llista que es presentarà a les eleccions municipals del 28 de maig. Encapçalada per Adrià Valls Sellés, estarà acompanyat, en el segon lloc de la llista, de Núria Martorell Soldevila. És llicenciada en Psicologia per la UAB. En els darrers 8 anys ha estat regidora de l'Ajuntament. Compagina la seva tasca docent com a professora associada a la Facultat de Psicologia de la UAB amb l'exercici de la psicologia. En tercer lloc, hi ha Aleix Cubí Piqué, llicenciat en Economia per la UAB i que actualment treballa com a tècnic de finances de l'empresa Saba Aparcaments.

Alícia Pérez Alonso ocuparà el quart lloc, Francesc Devant Piñero, el cinquè, i Carla Lluís Serra, el sisè. Pérez treballa de personal laboral fix al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i ha sigut delegada sindical durant 6 anys; Devant, actualment jubilat, és tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics. Ha treballat de cap d'obra en diferents empreses del sector elèctric i de la construcció; i Carla Lluís és llicenciada en Biologia per la UdG, ha realitzat diferents cursos per especialitzar-se en el camp de l'Educació i ha estat regidora de l'ajuntament. En aquest sentit, Valls defineix l'equip com "un grup de persones que ens volem implicar en la política municipal per ajudar a millorar la vida de la gent i construir un nou Castellbell i el Vilar que sigui viu, just i verd i que garanteixi les mateixes oportunitats i un futur digne per a tothom. Considerem que el nostre lloc és al costat de la gent". El candidat exposa que "el nou projecte de Sumem neix amb molta il·lusió, i oferim renovació, però sense prescindir de les coses bones que tenim: expertesa, sensibilitat i dedicació pel bé comú. Volem ser útils a les més de 4.000 castellvilarenques i castellvilarencs que conformem aquesta gran família". El diumenge, 2 d'abril, a les 11 del matí, se celebrarà la Festa de Sumem a la Plaça Barcelona de Castellbell i el Vilar. Aquesta esdevindrà la presentació oficial de la candidatura i "servirà per escoltar a les persones del poble que es vulguin acostar a l'acte i tindrem un debat de futur sobre el Castellbell i el Vilar que volem". Hi haurà animació infantil, vermut i música.