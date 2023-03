Cardona inaugurarà aquest diumenge els actes de commemoració del 600 aniversari de la talla de la seva patrona, la Mare de Déu del Patrocini, celebració que s’estendrà al llarg de tot aquest 2023. L’obertura es farà amb el concert Salve Regina, que tindrà lloc a l’església de Sant Miquel.

El 2022, la població va festejar el 625è aniversari de la consagració del seu temple parroquial i enguany celebrarà una efemèride cabdal: el 600 aniversari de l’arribada de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini, copatrona de la vila ducal. Es tracta d’una escultura de pedra policromada i de mida natural que es venera a l’església parroquial de Sant Miquel de Cardona i que és considerada una de les talles gòtiques més belles de Catalunya. L’escultura, atribuïda al mestre de Rieux (Occitania francesa), s’hauria fet la segona meitat del segle XIV i, segons la tradició, hauria arribat a Cardona l’any 1423, provinent del saqueig del port de Marsella.

Al concert del proper diumenge de Rams, seguiran un bon nombre d’actes per festejar l’efemèride cardonina. El primer diumenge de maig, la parròquia ha organitzat una celebració litúrgica que comprendrà la celebració d’un ofici solemne presidit pel bisbe de Solsona i la realització d’una processó amb la imatge pels carrers de la vila.

Així mateix, s’han previst diferents conferències a l’entorn de la Mare de Déu i dels tresors litúrgics de Sant Miquel de Cardona, entre les quals una a càrrec de Ramon Solé, del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i una altra a càrrec de l’arxiver Andreu Galera.

A la tardor, la Coral Cardonina ha organitzat una peregrinació a Roma, on té previst actuar al temple de Santa Maria la Major i a l’església de Montserrat.

Concert de música mariana

Per tal d’inaugurar l’any commemoratiu del 600 aniversari, la Coral Cardonina porta mesos preparant un concert que encetarà el calendari de celebracions organitzat per la parroquia cardonina amb la presència de nombroses entitats del municipi. El musicòleg Ovidi Cobacho Closa, director del cor cardoní, destaca que els cantaires de la Coral Cardonina fa més de seixanta anys que solemnitzen els oficis religiosos de la parròquia cantant als peus de la imatge del Patrocini. Així mateix, els arxius de la parròquia atresoren diverses composicions musicals dedicades a Nostra Senyora del Patrocini, algunes de les quals han estat recuperades per ser interpretades en aquest concert inaugural, íntegrament dedicat a composicions de música mariana.

El programa de la vetllada musical comprendrà més d’una vintena de peces interpretades per cor, orgue, piano, solistes, rapsodes i els vailets dansaires del ball de bastons de Cardona. Un repertori que abraçarà més de vuit segles de tradició musical, alternant obres de concepció més clàssica amb d’altres de populars. Podran escoltar-se peces clàssiques com les “Ave Maria” de Schubert, Gounod o Rossini; diferents oracions marianes musicades per compositors bascos i catalans, com el pare Irineu Segarra, Víctor Zubizarreta o Antoni Pérez Moya; càntics a la Verge Maria de diferents indrets del planeta, a ritme de tango, vals, gospel, gregorià i música guaraní; així com una nodrida selecció d’himnes, goigs i cançons varies dedicades a la Mare de Déu del Patrocini per diferents compositors locals i comarcals.

A més, tres rapsodes recitaran els versos que il·lustres poetes del municipi han dedicat a la seva patrona al llarg del passat segle XX, mentre que els nens del centenari ball de bastons dansaran al so de l’orgue algunes de les coreografies amb que cada any honoren a la Verge cardonina amb motiu de la Festa Major.

El concert tindrà lloc diumenge a l’església parroquial on es custodia la imatge de la Mare de Déu del Patrocini, a partir de 2/4 de 7 d ela tarda. Les entrades podran adquirir-se el mateix dia del concert, mitja hora abans, a les taquilles de l’entrada del temple, a un preu de 10€. El bisbe de Solsona, Monsenyor Francesc Conesa, ha confirmat la seva assistència.

Una arribada documentada

Tal com ha pogut documentar l’arxiver de Cardona, el doctor Andreu Galera, el culte cardoní a la Mare de Déu es remunta de molt antic, ja en l’època del Romànic. En l’acta de consagració del nou temple gòtic de Sant Miquel, de l’any 1397, hi consta que el temple restava presidit pels dos altars, un d’ells dedicat a Santa Maria. Tanmateix, l’arribada de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini que avui s’hi venera, recollida per algunes fonts posteriors, estaria associada a un episodi històric protagonitzat pel segon comte de Cardona, Joan Ramon Folc I.

El 19 de novembre de 1423, la ciutat i el port de Marsella van ser saquejats pel l’estol de naus catalanes comandat pel rei Alfons IV i el comte Joan Ramon Folc I, conseller i almirall reial. La flota retornava aleshores de la ciutat de Nàpols, on el comte havia hagut de dirigir-se amb urgència per socórrer el rei del setge al qual restava sotmès al Castel Nuovo pels seus enèmics. Alfons IV fou auxiliat amb èxit i, en retornar al Principat, el monarca i el comte decidiren atacar la ciutat marsellesa, el bastió del seu enemic Lluís III d’Anjou. Finalment, arribaren a Barcelona, el dijous 9 de desembre, enmig de les celebracions d’una ciutat que s’alegrava del retorn del seu rei.

De llavors ençà, la tradició local ha reiterat els orígens marsellesos de la talla gòtica que presideix el temple parroquial cardoní i segons la qual enguany s’acompleixen 600 anys d’ençà que Joan Ramon Folc I va prendre la imatge del nínxol sobre el portal on es trobava per dur-la fins a Cardona.