Guillem Cabra, candidat a l’alcaldia de Fem Poble Sallent, vol recuperar l’esperit i l’ambició del «Sallent com a capital del Bages Nord» i remarca que «sempre ha estat un referent en indústria, en lluita sindical», amb una de les primeres biblioteques públiques, la piscina o el futbol. I per fer-ho, assegura Cabra, «es necessita un projecte amb ambició» i critica que el govern actual ha manat quatre anys «sense un rumb clar». Així, la candidatura valora que el municipi «no està en un bon moment» i que Sallent «s’ha quedat a l’andana veient com passaven trens per davant». Per això aposten per un projecte de llarg termini, fins al 2030. Ho ha dit en l’acte de presentació de l’equip i el projecte per les eleccions municipals del proper mes de maig que Fem Poble, que actualment té dos regidors a l'oposició, ha fet aquest dimecres a la Fàbrica Vella.

La primera prioritat és la construcció de la residència i fer-la de gestió pública. Cabra ha assegurat que «si fos per Fem Poble avui ja hi hauria màquines treballant i murs alçats de la nova residència, no podem esperar més». El pla de Fem Poble es basa a fer un urbanisme «més amable», l’impuls de l’economia arrelada al territori, el treball de terres en desús, la lluita contra l’emergència climàtica i l’aposta pels «barris oblidats». Clara Ferrés, número dos de la candidatura, ha desgranat altres propostes, com la creació d’una cooperativa agrícola a l’Escorxador, que treballaria la sobirania alimentària des dels hortolans fins a la venda final del producte. També el nou parc de l’Estació amb una instal·lació per produir electricitat, la peatonalització de l’eix comercial, la pacificació del camí de Cabrianes i la renovació dels parcs infantils. La número tres de la candidatura, Olga Riera, ha detallat una proposta per «cuidar els barris oblidats», com la Rampinya i Verge de Fussimanya. N’ha destacat que «necessiten més neteja, més inversió urbanística, més activitats culturals i més participació veïnal». A banda, Riera també ha destacat que faran programes per implicar el veïnat en tasques voluntàries de compromís amb el poble. Per la seva banda, Toni Fernández, número quatre, ha assegurat que treballaran perquè l’habitatge, l’educació de qualitat, l’impuls de l’economia, la mobilitat sostenible, la transició ecològica i els drets socials siguin «els eixos que moguin la política de Sallent». Pel que fa al balanç del govern d’ERC, Cabra assegura que «han privatitzat tots els serveis públics que tenien a les mans i han deixat les polítiques d’habitatge en mans de l’atzar». Així, assegura que la majoria absoluta d’ERC a l’Ajuntament no ha estat positiva i que «és imprescindible trencar-la i obrir una nova etapa amb més diàleg i consens». L’acte de presentació ha omplert la platea de la Fàbrica Vella, així com l’escenari amb la llista que acompanyarà Cabra a les eleccions del 28 de maig. Un equip, en destaca Cabra, «preparat i cohesionat, amb experiència i entusiasme per fer que les coses passin de veritat». Així, el segueixen Clara Ferrés, actual regidora i mestra de primària; Olga Riera, florista i comerciant; Toni Fernández, enginyer tècnic industrial; Gemma Codina, enginyera tècnica forestal; Anna Giner, tècnica d’activitats aquàtiques; Josep Soler, arquitecte tècnic; Marisa Badia, músic i activista cultural; Toni Sánchez, cap de premsa; Emili Aguilera, pagès jubilat; Sara Pons, mestra d’educació especial; Jordi Iborra, gestor d’esdeveniments esportius; i Montse Sunyer, infermera i fisioterapeuta.