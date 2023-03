La posada en marxa a Sallent del projecte "L'Hort és de totes" per formar i fomentar l'ocupació a través de l'horticultura, està tenint un bon èxit d'acollida, segons els seus impulsors. Un mes després que l'Ajuntament i la cooperativa d'iniciativa social GEDI iniciessin el curs de poda d'oliveres i fruiters, que s'ha realitzat amb la col·laboració de l’espai Món Sant Benet, on s'han fet les pràctiques, s'ha conclòs amb participació de 26 persones juntament amb 9 alumnes de l’INS Llobregat de Sallent, que fan pràctiques d’empresa en el projecte La Prèvia, també en el marc de L’Hort és de totes.

L’Hort és de totes és un projecte al qual es van utilitzar uns terrenys que estaven en desús per destinar-los a l’horticultura. La idea inicial era que totes les persones participants rebessin una formació mentre treballaven. D’aquesta manera, el projecte permet adquirir als i les participants coneixements bàsics per conrear un hort. Una iniciativa fomentada per reduir la taxa d’atur juvenil, que malauradament ha anat augmentat durant els darrers anys.

Un projecte que crea vincles

A banda del curs de poda, a finals de novembre els participants van visitar el centre cívic de Sallent per tal de mostrar el funcionament de les aplicacions de WhatsApp i Instagram.

A més, durant el gener es va col·laborar amb el projecte La Prèvia, que ofereix formació prelaboral a alumnat de l’IES Llobregat per disposar d’una adaptació curricular.

I, per últim, el mes de març s'ha realitzat el taller de xarops naturals on cada participant ha pogut elaborar diferents xarops i rebre una formació sobre les propietats de les plantes medicinals, entre d’altres.