Sant Fruitós analitza si Can Figueras la va dissenyar el prestigiós arquitecte Le Corbusier

La casa dels Pins de Sant Fruitós de Bages, més coneguda com a Can Figueras, i que des del mes de gener és accessible per a tothom un cop s'ha obert a la ciutadania tot el seu entorn, podria ser obra de l'arquitecte Le Corbusier, un dels principals representants del moviment de l’arquitectura moderna. Hi ha constància que quan el pintor Alfred Figueras va exiliar-se a Alguer a causa de la dictadura de Primo de Rivera va relacionar-se amb l'arquitecte suís. En tornar al municipi va construir-se una casa al parc del Bosquet que fons de la família apunten que podria haver estat dissenyada pel reconegut arquitecte. Tot i això aquestes suposicions no han estat mai ratificades formalment.

Per tal de determinar el valor arquitectònic real de la finca, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha encarregat una recerca historicoarquitectònica de la casa a la Universitat Politècnica de Catalunya, per tal que aquesta aprofundeixi en la investigació sobre els seus orígens i en determini el seu valor artístic. Aquest dimarts al matí l’equip que liderarà aquesta investigació ha començat a treballar amb una primera visita a la casa i el seu entorn i també ha tingut accés a tota la documentació de la qual es disposa a l’arxiu municipal. El projecte el liderarà un professor titular de Projectes Arquitectònics, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb doctorat realitzat sobre una part específica de l'obra de Le Corbusier, i que farà el treball amb autoria de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Avui dia, es coneix que la casa es va construir als anys 30 i hi ha indicis que apunten que el projecte s'hauria redactat a la ciutat d'Alger. Existeixen plànols en paper, i en força bon estat de conservació, on es plasmen tècniques de dibuix de l’època. En aquests es veuen dibuixades diferents plantes, dues façanes i detalls constructius de les fusteries. Són plànols incomplets i que compten amb anotacions en llapis. Es coneix que la casa no es finalitzà tal i com està dibuixada en els plànols i que posteriorment s’efectuaren diverses ampliacions, amb cobertes inclinades i altres elements formals que desvirtuen el projecte racionalista original. Amb tota aquesta informació disponible, la UPC té l'encàrrec d’aprofundir en el coneixement de l'estat actual de l'edifici, en la recerca històrica sobre del projecte original i en determinar quins són els valors de l'edifici. Un cop finalitzada aquesta recerca es podrà elaborar una proposta de reforma de l’edifici per tal de donar-li un ús cultural. Charles-Édouard Jeanneret-Gris, nascut a Suïssa i més conegut pel pseudònim Le Corbusier, està considerat com un dels principals representants del moviment modern juntament amb Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto o Theo van Doesburg entre altres. També va treballar com a urbanista i dissenyador. Van destacar els seus estudis i projectes teòrics sobre arquitectura i va ser pioner en l'estudi de la millora de les condicions de vida dels habitants de les grans ciutats. La seva carrera professional es va dilatar al llarg de cinc dècades, amb edificis construïts al llarg de tot Europa, Índia, Rússia i el continent Americà. Així mateix va deixar un important llegat en el camp de l'escultura i la pintura que va emprar com a camps de proves per algunes de les seves obres més importants. Un conjunt de 17 edificis representatius de l'obra arquitectònica de Le Corbusier està inscrit des de l'any 2016 a la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco.