L’Ajuntament de Navàs va aprovar en el darrer ple municipal el pressupost per a aquest 2023, que va prosperar amb els vots favorables de l’equip de govern (la CUP i ERC), i l’abstenció del PSC i Junts. Aquest pressupost ascendeix a 10.043.443, un 1,57% més respecte el del 2022.

A nivell d’inversions, destaca la reforma del Casal de la Gent gran per un import de 150.000 euros (108.717 dels quals subvencionats per la Generalitat), la pavimentació del Passatge del Riu per un import de 142.063 euros i l’estabilització del mur a Palà de Torroella pressupostat en 361.251 euros.

Així mateix, també s’han previst altres inversions com l’adquisició de béns immobles per import de 110.000 euros, la reforma de la sala d’actes de la biblioteca, l’arranjament de les piscines municipals (proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2022-2023), la instal·lació de plaques solars al Pavelló Blau i a la Pista Sant Jordi, entre d’altres.

Segons ha concretat l’executiu navassenc, a nivell d’ingressos es preveu una continuïtat en la recaptació dels impostos directes (IBI, activitats econòmiques, vehicles...), i un augment dels impostos indirectes (el de construcció), del 81,81%. Així mateix, també es preveu un lleuger augment de les taxes i altres ingressos (del 4,73%) i de les transferències corrents, de l’1,43%, que és el que es rep de diferents administracions. També es preveu augmentar els passius financers, és a dir, sol·licitar préstecs bancaris o ajuts de caixa de la Diputació, per un import de 975.967,78€ que es destinaran a finançar part de les inversions que es preveuen executar durant el 2023.

En matèria de subvencions, de moment hi ha quantificats 168.218 euros del Programa General d’Inversions de la Diputació, que aniran destinats a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Blau i a la Pista Sant Jordi, 108.717 euros de la Generalitat provinents del fons Next Generation que es destinaran a la reforma del Casal de la Gent Gran, i 123.468 euros del Programa de Resiliència, també de la Diputació, entre d’altres, que aniran destinats a l’execució d’obres com la reforma de la sala d’actes de la biblioteca i les piscines municipals i també a l’arranjament de camins rurals.

Respecte a les despeses, bona part del pressupost, el 45,5%, es destina al capítol de personal, i augmenta un 6,50% respecte el 2022, atès que s’incorpora el 2,5% d’augment dels salaris i una valoració dels llocs de treball. En la resta de capítols, la despesa és similar a l’any anterior.