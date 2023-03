Queixes per una formació a escoles fora d’horari, amb exemples de toros i en castellà

La formació en matèria de riscos laborals a què es veuen sotmesos des de fa uns dies els 600 vetlladors i vetlladores escolars de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, ha generat malestar entre el col·lectiu, que ja s’havia queixat d’altres qüestions relatives a la gestió del servei. La Generalitat el va adjudicar a final d’any a la Fundació SAMU, amb seu a Sevilla, la qual ara ha encarregat a una altra empresa el curset online dirigit als treballadors del sector «per fer fora de l’horari laboral, en castellà, i amb exemples relacionats amb la tauromàquia», apunta un dels portaveus dels treballadors, Héctor Jurado.

Es tracta de mitja dotzena de vídeos de visionat obligatori i d’un examen final que també es fa online. La formació és sobre seguretat i salut, «i és bo que ens la donin», diu Jurado, però es queixa «de les formes i del contingut», especialment d’un dels vídeos en què s’equiparen tècniques de prevenció de riscos amb la manera com el torero actua quan és a plaça. «Són exemples aberrants i poc adequats perquè estan fora de lloc», sosté Jurado, tenint en compte que «nosaltres som auxiliars de suport a persones amb necessitats educatives especials, i això no té res a veure amb la nostra feina». Ho atribueix al fet que és una empresa de Sevilla «que deu passar els mateixos vídeos a tothom», però entén que hauria d’adequar la metodologia i els continguts a cada sector «i intentar-se adaptar a la nostra realitat», atès que en aquest cas es va adjudicar la gestió d’un servei a Catalunya. Al seu parer, això també inclou el fet que sigui en castellà «quan treballem com a formadors en l’escola pública catalana». Jurado tampoc veu bé que, segons diu, des de l’empresa que fa la formació se’ls convidi a realitzar-la fora de l’horari laboral. En el seu cas no ha estat així amb permís del centre on treballa, però diu que majoritàriament els visionats i l’examen s’estan fent en hores lliures. Admet que són vídeos de curta durada, «però si la formació és obligatòria hauria de ser dins de la jornada, duri el temps que duri».

Queixes que venen de lluny

Les queixes per com s’està duent a terme la formació sobre riscos laborals «és l’última gota que ha fet vessar el vas» d’un col·lectiu que en altres ocasions ja ha mostrat la seva insatisfacció amb la gestió del servei que aquesta nova empresa aplica des de final d’any.

Amb la subrogació «estem perdent molts drets» com a professionals del sector, sosté Jurado. Entre altres qüestions, fa unes setmanes denunciava «la precarietat» amb què diu que s’està sotmetent als treballadors, «amb gent a qui no han pagat part del sou, nòmines que arriben amb retard, o amb acomiadaments». Diu que ja fa uns mesos que hi va haver aquest canvi de model, però aquesta situació es perpetua, i per això insisteix a demanar al departament que opti per crear un interinatge de persones vetlladores enlloc de continuar externalitzant el servei.