Denuncien que urgències de primària a Sant Vicenç i Guardiola de Berguedà obren sense metges

La Intersindical, un dels sindicats amb més força a l’atenció primària de la Catalunya central, ha denunciat que els Punts d’Atenció Continuada (PAC) de Sant Vicenç de Castellet i Guardiola de Berguedà, sovint no tenen metge. L’atenció recau en un equip de dues infermeres que, si es dona el cas, fan consultes telefòniques al facultatiu. Els metges que hi hauria d’haver reforcen les urgències de primària del CUAP de Manresa i el de Berga.

Els PAC són una mena de serveis d’urgència que hi ha en determinats Centres d’Atenció Primària, i que obren fora de l’horari habitual. En el cas de Sant Vicenç, els dissabtes i festius de 8 del matí a 8 del vespre, i el de Guardiola de Berguedà és obert de dilluns a divendres de les 8 del vespre a les 8 del matí, segons informa la web de l’Institut Català de la Salut. També fan visites a domicili.

Edu López, del sindicat, assegura que en un PAC hi hauria d’haver un metge i una infermera com a mínim. «La versió que dona gerència de l’Institut Català de la Salut és que es tracta d’una instrucció del CatSalut perquè falten metges. Ens trobem facultatius que poden demanar l’exempció de guàrdia. Si a això s’hi afegeix que hi ha una plantilla reduïda, per obrir un PAC has de fer malabarismes».

Davant aquesta situació «asseguren el servei als CUAP», que és on es poden fer radiografies, analítiques o tenir un pacient en observació. Això al PAC no es pot fer». Segons López, és una anomalia del sistema que «no s’hauria de permetre».

Aquesta situació provoca que l’ICS demani a infermeria que maximitzi les seves competències, segons la Intersindical. «Quan hi ha demanda i pressió assistencial, soluciona i finalitza ella les visites sense que el pacient passi pel metge. Això és un risc». López continua dient que «és evident que les infermeres tenen competències perquè es van adquirint amb el temps, però hi ha situacions en que se la juguen ella i el pacient».

Explica que el que fa el sistema és maximitzar les competències de tothom: infermeres que fan de metge; auxiliars que fan d’infermeres i auxiliars administratius, a qui se’ls hi reclama que facin d’administratiu sanitari i que sovint fan els triatges».

Pel que fa a la manca de metges, la Intersindical opina que a Catalunya és un dels llocs on se’ls forma més bé, però que al final molts opten per marxar per temes econòmics i buscar millors condicions laborals.

Segons l'ICS, «cap ciutadà queda desatès»

El departament de Salut diu que és coneixedor de la manca de professionals al sistema, i per això ja ha previst un pla amb accions que tenen en compte les necessitats tant de l’àrea metropolitana com d’entorns més rurals i amb menys població. Així doncs, i segons fonts de l’ICS Catalunya Central, casos com els de Sant Vicenç i Guardiola de Berguedà «estan coberts i els usuaris tenen garantida l’assistència sanitària i de qualitat». Insisteixen que «el sistema sanitari dona resposta a les necessitats de la ciutadania amb els professionals que té, de manera que cap ciutadà queda desatès», És en aquet context, apunta l’ICS, que les direccions dels equips i del Servei d’Atenció de Primària (SAP) del Bages i el Berguedà es cuiden d’organitzar els professionals «per oferir l’atenció que la població necessita ja sigui amb professionals d’infermeria, medicina, o d’atenció a l’usuari».

Al Bages hi ha actualment sis Punts d’Atenció Continuada i Urgències. Són a Artés, Cardona, Monistrol de Montserrat, Sallent i Súria. A Navàs, Sant Fruitós i Sant Joan de Vilatorrada, l’ICS recomana anar al CUAP de Manresa, al CAP Bages.

Al Berguedà hi ha dos punts d’urgències. El CUAP de Berga, que és a l’Hospital Sant Bernabé, i el PAC de l’Alt Berguedà, precisament a Guardiola de Berguedà.