Monistrol dignificarà el sector de la Canaleta amb la restauració de la muralla i l’aqüeducte

Un any d’obres i un pressupost de 891.759 euros. És el que costarà la restauració de les restes de l’antiga muralla i de l’aqüeducte medieval que encara es conserven a Monistrol de Montserrat, i que l’Ajuntament es planteja executar de cara al proper mandat en el marc dels treballs de millora que s’estan fent en el conjunt del sector del torrent de la Canaleta.

De moment, el consistori ja disposa del projecte executiu que va encarregar fa uns mesos i que el despatx d’arquitectes Guitart Arquitectura i ASS. SLP acaba d’enllestir. És el punt de partida per poder encarrilar la restauració, «i el proper pas serà buscar el finançament» que permeti afrontar les obres, apunta l’alcalde, Joan Miguel. Tenint en compte l’import, ja avança que els treballs s’hauran de fer per fases, però la idea és poder-ne executar «una o dues» en el proper mandat, possiblement començant per l’aqüeducte.

El projecte contempla un àmbit d’intervenció global d’uns 254 metres quadrats, que inclouen l’aqüeducte, les restes de la muralla, i els volums constructius associats que connecten els dos elements. L’aqüeducte, que està documentat del 1530 i servia per portar aigua de la Font Gran fins als molins d’oli del Palau Prioral i de Can Gibert, té uns 50 metres de llargada, un i mig d’amplada, i se sustenta en uns pòrtics d’arcs de pedra sobre pilastres d’entre 4,5 i 9 metres d’alçada. La muralla defensiva, que anys després va ser utilitzada per delimitar una antiga bassa d’aigua, és un altre dels elements singulars i transcorre en paral·lel a l’aqüeducte, amb una longitud d’uns 53 metres i una alçada màxima de 5. Actualment, tots dos elements formen part del patrimoni històric de Monistrol (l’aqüeducte va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local l’any 2001), però no tenen cap altre ús que el lúdic, cultural i paisatgístic, però l’Ajuntament els vol preservar com a elements patrimonials i dignificar-los aprofitant que s’està adequant tot l’entorn del passeig de la Canaleta com a espai de lleure.

El projecte inclou un diagnosi de l’estat actual d’aquestes estructures, afectades pel pas del temps i la manca de manteniment. Això ha provocat l’envelliment de les pedres i de les pròpies estructures, que s’han degradat, tenen erosions i humitats, hi ha crescut la vegetació i s’hi ha acumulat brutícia. Per tot plegat, el projecte preveu una reparació estructural dels elements, així com la seva consolidació i impermeabilització, i també uns treballs de neteja i sanejament, amb la idea que tant l’aqüeducte com la muralla recuperin tan com sigui possible la seva imatge més primigènia. Igualment, es contempla el condicionament de l’entorn més immediat.

En el seu conjunt, les actuacions previstes tindrien un termini d’execució d’un any, si bé probablement s’allargaran perquè la intenció és d’anar afrontant les obres per fases. En paral·lel, s’haurà treballat en la millora del passeig de la Canaleta, amb l’adequació d’un mirador i d’una petita pista esportiva, i la instal·lació de jocs infantils. En aquest sector, també hi ha pendent la urbanització de l’espai que hi ha entre Can Gibert i la muralla, on hi havia hagut l’antiga bassa del Pla.