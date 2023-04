L’Ajuntament de Castellfollit guanya un contenciós contra el parc solar de 94 hectàrees que projecten al poble

Revés judicial a la proposta d’un camp solar fotovoltaic de 94 hectàrees que l’empresa Xaloc Solar SL vol construir a la finca de Cal Prat de Castellfollit del Boix. La justícia ha donat la raó a l’Ajuntament en el contenciós que va presentar contra la resolució de la Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat del desembre del 2020 que donava llum verd al projecte en la seva tramitació inicial. Tant l’alcalde, Celestí Rius, com el regidor d’Urbanisme de Castellfollit, Eugeni Pujol, es feliciten pel resulat de la sentència, tot i que «no implica que s’aturi res» perquè la decisió es pot recórrer o es poden fer modificacions al projecte.

Tot plegat es deriva d’un llarg camí judicial que ara s’ha posat de costat de l’Ajuntament. I és que, amb la resolució del desembre del 2020 (que ara s’ha tombat), la Generalitat estimava un recurs de reposició que havia presentat l’empresa promotora dos mesos abans contra un pronunciament anterior per part de la mateixa Generalitat (del 5 d’octubre del 2020), en aquell cas contrari al projecte per considerar, entre altres qüestions, la seva «incompatibilitat cultural i urbanística» atenent-se a informes del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del departament de Cultura, dels serveis territorials d’Urbanisme, i del propi Ajuntament. L’empresa va reaccionar amb un recurs de reposició, i contràriament al que havia dit en un principi, ara la Ponència va resoldre favorablement als interessos dels promotors, considerant que «no existeixen elements determinants que, de bon començament es puguin considerar insalvables», si bé alertava a l’empresa que en el projecte definitiu hi hauria d’incloure certes «prescripcions» per ajustar-se al màxim a la seva compatibilitat ambiental, urbanística, cultural i agrícola. Va ser aleshores quan l’Ajuntament va decidir presentar el contenciós contra aquesta resolució de la ponència, ara favorable al projecte que abans havia rebutjat. Tant l’alcalde, Celestí Rius, com Eugeni Pujol, no entenen el canvi d’actitud de la Ponència tenint en compte que, segons diuen, el projecte segueix sent el mateix que inicialment, i consideren que és per aquest motiu que el contenciós els dona la raó.

En l’escrit, el contenciós subratlla que en el recurs de reposició, l’empresa «es limita a reiterar el que ja disposa en el projecte presentat». Per això, i en referència a la Ponència d’Energies Renovables, el contenciós conclou que «sent la funció de la Ponència la d’examinar la viabilitat del projecte en l’emplaçament concret en què es vol instal·lar, no podia (com ja va acordar el 5 d’octubre del 2020) considerar viable l’emplaçament escollit donada la seva dimensió, i per la preservació del valor agrícola i ramader del sòl».

La resolució del contenciós arriba pocs dies després que veïns de Castellfollit impedissin una sessió informativa que representants vinculats a l’empresa promotora del projecte havien d’organitzar en un restaurant del poble per atraure possibles inversors. Malgrat que ara hi ha hagut un pronunciament favorable a l’Ajuntament, Eugeni Pujol insisteix que en la qüestió dels camps d’energies renovables «no se’ns té en compte per a res. No hi estem en contra, però ens volem asseure amb totes les parts i parlar-ne». Quant a la resolució que ara ha sortit «és un pal a les rodes, però no oblidem que estem lluitant contra un gegant».