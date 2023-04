El projecte anomenat Parc de Cal Ribes ha estat la proposta guanyadora del concurs que ha obert l’Ajuntament de Navàs per encarregar la redacció i la direcció d'obra de la urbanització de l’entorn del Pavelló Blau.

A grans trets, s’hi planteja un espai verd adreçat als veïns i veïnes, amb un parc infantil, camins per passejar i un bosquet on poder descansar. També hi destaca una pista esportiva coberta i una zona per aparcaments d’autocaravanes. A més, es conservaran i es milloraran la pista de skate i les pistes de petanca que ja hi ha actualment a la zona. Més en concret, la proposta s’organitza amb la introducció d’un nou passeig que fa de connector de tots els elements existents, els articula i els dona continuïtat, i dignifica l’accés al Pavelló Blau. Alhora, és l’element que ordena els nous espais introduïts com la pista coberta de bàsquet, els jocs infantils o la terrassa de la cafeteria, i millora les connexions als àmbits de la pista d’skate i de la pista de petanca. El passeig és un espai pensat pels vianants, dotat d’una línia arbrada que proporciona ombra a l’estiu a tot el recorregut i connecta amb els camins i carrers existents. Pel que fa a l’entorn verd, serà vegetació d’estat arbori i arbustiu que també protegirà l’equipament del vent. Es planteja un parc arbrat davant del pavelló, que funciona com a lloc de reunió i vestíbul i també com a espai de jocs infantils.

En relació a la pista coberta, s’aprofita el desnivell existent a l’àmbit per acostar-hi l’espai que es destinarà a pista esportiva exterior, permetent així convertir el talús en grades. La coberta serà amb encavallades metàl·liques i xapa plegada. Finalment, es planteja una zona d’estada en un espai amb arbres i arbustos, i que també funcionarà com a pàrquing de vehicles.

L’Ajuntament ha optat per la fórmula del concurs anònim on es podien presentar tots els estudis d’arquitectura identificats sota un lema, la qual cosa ha permès desenvolupar tot el procediment sense conèixer l’autoria dels projectes fins a la resolució final.