Sant Vicenç de Castellet ja ha escollit els tres noms de dona per a tres carrers que fins ara han estat denominats amb nomenclatures de figures masculines a qui es vincula amb el franquisme, motiu pel qual l’Ajuntament ha decidit promoure’n el canvi. Dos dels noms són de santvicentines. La tria s’ha fet mitjançant una consulta popular que s’ha realitzat al llarg de tres jornades, en base a una proposta prèvia de nou noms, tots ells de dones que han destacat en diferents àmbits.

En concret, es planteja substituir el nom dels carrers Mestre Aubert, Bisbe Perelló i Mossèn Joan Orriols. Per al primer s’ha escollit el de Maria Gispert Coll; per al segon el de Marina Torres Buxadé; i per al tercer el de Clara Campoamor Rodríguez. Aquesta proposta se sotmetrà a votació al proper ple i, un cop aprovada, es procedirà a actualitzar els noms dels tres carrers d’origen franquista.

El consistori ja va explicar en el moment de convocar la consulta que el resultat no seria vinculant (d’aplicació directa), però que l’equip de govern (format actualment per ERC i PSC) es compromet a portar les tres propostes més votades al ple, que és l’òrgan que decideix el canvi de noms.

L’Ajuntament santvicentí ha insistit que el canvi de nom dels carrers «no comporta haver de fer tràmits administratius ni econòmics per part del veïnat». Segons la informació aportada pel consistori, en cas que el ple doni llum verda al canvi de noms, ell mateix els notificarà al veïnatge, a l’Institut Nacional d’Estadística, al Cadastre, al Ministeri d’Hisenda, al Registre de la Propietat, a la Societat General de Correus i Telègrafs, a l’Organisme de Gestió Tributària, a les principals empreses subministradores de serveis (aigua, llum, gas i telèfon) i a les entitats bancàries amb oficina al municipi.

Maria Gispert Coll va néixer a Sant Vicenç el 1904 i va ser escriptora i política. Va morir a Caracas el 1976. Marina Torres Buxadé també era filla de Sant Vicenç (1894) i va ser una actriu de cinema mut i posteriorment de doblatge. Va morir a Madrid el 1967. Clara Campoamor Rodríguez va néixer a Madrid el 1888 i fou una advocada, escriptora, política i defensora dels drets de la dona. Va defensar i aconseguir el sufragi femení a Espanya per primera vegada en la seva història.